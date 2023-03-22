【枉為人母】兩幼女被遺62°C車內活活焗死　吸毒母回家睡覺翌日始發現

▲ 澳洲一名媽媽將兩名幼女遺留在62度高溫車內，最終活活焗死。

家長一時疏忽足以鑄成大錯，抱憾終生。3年前，澳洲一名媽媽將兩名幼女遺留在62度高溫車內，最終活活焗死。她在早前被判入獄9年，但女童的父親不滿判刑太輕，認為她的行為形同謀殺，提出應將她判監30年。

據英國《每日郵報》報道，30歲的Kerri-Ann Conley來自澳洲昆士蘭，2019年11月22日晚上約11時30分，她帶同兩個女兒，分別是1歲半的Chloe-Ann及2歲半的Darcy-Helen去朋友家，並在凌晨4時左右回家。當時她沒帶走在車上熟睡的女兒，只是獨自回家，玩手機數小時後睡著了。

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死時皮膚滿佈燒傷水泡

隨著溫度攀升，車內溫度高達62度，兩名幼女被留在車內9小時。直至同年11月23日下午1點30分，Conley才驚覺女兒被遺忘在家門口的私家車上，趕緊將她們抱回家中並致電求助。當救護人員到場時，女童的皮膚摸起來很燙，上面滿佈燒傷和水泡，皮膚正在剝落。驗屍報告證實，兩名女童死於體溫過高，但死亡時間無法確定。

據悉當日氣溫達31°C。澳洲全國道路與駕駛者協會（NRMA）指出，停放車輛的內部溫度，或會比車外溫度高30度以上，而在關閉車輛後的5分鐘，溫度升高的比例更高達75%。

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有疏忽照顧及吸毒前科

Conley於今年2月承認誤殺兩名女兒，因「嚴重的刑事疏忽」被判監9年。一份最新的報告顯示，Conley有疏忽照顧及濫用藥物紀錄，可是兒童服務機構仍認為她適合當母親，並於慘劇發生前10天，將兩名女兒的監護權保留給她。

而另一份報告稱，2019年11月13日，Conley在家中吸食冰毒，而她的女兒則被鎖在另一個房間裡。此外，2歲半的Darcy-Helen曾被送往醫院，醫生發現她體重過輕、面色蒼白，而且患有腹瀉。儘管Conley做出一連串令人震驚的虐兒行為，兒童服務機構繼續宣稱她是「有能力的父母」，引起爭議。

Conley最初被控以謀殺罪，後來改為誤殺罪。兩名女童的父親Peter Jackson指出，她的行為形同謀殺，應被判監30年，狠批「我認為這不公平，這些是手無寸鐵的孩子。」

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責任編輯︰王明芳