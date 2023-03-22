【Disney+動畫 】大熱得獎漫畫《天國大魔境》改編　《攻殼機動隊》幕後團隊製作

▲ 《天國大魔境》

由漫畫家石黑正數創作的同名漫畫改編，《天國大魔境》以世界大災難15 年過後作背景，當時日本東京已經成為一個廢墟。

於末日後遺的影響下，世界只剩下一少部份即將被遺忘的文明社會，而生活在其中的貴留子，突然收到了一個令她震驚的神秘請求：「把這個孩子帶去天國」，隨即信使便離開了世界。

▲ 貴留子

星級配音員雲集

在沒有任何其他訊息的情況下，貴留子與小丸踏上了尋找「天國」的旅程，同時更要避開一種殺人怪物「Hiruko」，並展開大冒險。

《天國大魔境》雲集不少資深配音員，由曾聲演《Dr. STONE 新石紀》、《惑星公主蜥蝪騎士》的聲優佐藤元 聲演「小丸」，《孤獨搖滾》、《Extreme Hearts》的聲優千本木彩花 聲演「貴留子」，《殺手奶爸》、《秋葉原冥途戰爭》的聲優山村響 聲演「時男」。

▲ 小丸

發布未曾公開插畫

《天國大魔境》由《攻殼機動隊》、《心靈判官》及《排球少年!!》動畫製作公司Production I.G. 製作，劇本由《Black Rock Shoot: Dawn Fall》的編劇 深見真撰寫，森大貴執導。

除《天國大魔境》即將於Disney+上線外，據悉還會發布關於動漫中未曾公開的插畫，描繪著角色「小丸」與「貴留子」，以及一群生活在美麗圍牆世界中的孩子，一同勇闖天國大魔境。

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