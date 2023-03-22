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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【非法入境】警方搗非法勞工黑點　20人涉案被捕

社會 10:00 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警方搗非法勞工黑點，20人涉案被捕。（警方提供）

東九龍總區機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區聯同入境事務處及勞工處，昨日（21日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個黑點。
 
行動中共拘捕20人，分別為1名本地男子、2名本地女子、2名內地男子、4名內地女子、5名外籍女子，3名外籍男子及3名非華裔男子，年齡介乎27至63歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」及「行使虛假文書」。

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所有被捕人現正被扣留調查。
 
警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。 

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記者：馮芷婷

 

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