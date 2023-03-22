【文藝】由設計師轉型成視覺藝術家　Jocelyn Lui首次展覽回顧成長

▲ 藝術家Jocelyn首次展覽《The Wings of the wind》

新進跨媒介藝術家Jocelyn透過首次展覽《The Wings of the wind》，由從事多年的時装設計師轉身成為視覺藝術家，以重新創造帶给她人生最快樂童年而去世多年祖母記憶為板圖;隨著失去了她外婆所有照片即她最難忘的物像回憶 開始透過回憶和創作影像來憶記她的婆婆創作出一系列的視覺藝術作品。

其作品以多元化為展示方式，包括巨大印刷於布的拼貼影像，分格及投射影片，描繪了現實中，人會因應外在環境所的產生不能遇測的變化，比喻著時間上不同階段的自己。

▲ "TTransformAtion " 為Jocelyn第一個正式展覽布藝作品，

Jocelyn受其過往的時裝設計工作經驗及其文化的影響，大膽地跳出攝影框架，配以其強烈的圖片配以視覺衝擊，演繹出當代攝影藝術中以行為及概念為主的創作方式，以日常生活轉化成藝術作品。

Jocelyn亦籍此展向外婆致敬，她當中巧妙地結合符號學以外婆從小就帶她去公園玩耍時觀察出的植物生態週期,以比喻人生出發，構出豐富視覺效果。每幅作品全由拼貼作主導，亦運用了二聯，三聯多種攝影學技巧，製作出一絲不苟的首個2300呎展覽。

▲ he Happiest 9490 of Mine"為Jocelyn 其中一幅大型拼貼展出作品

展覽展示了人們記憶承載的情感力量，Jocelyn希望觸發大家的記憶和情緒，揭示及治愈我們的內在小孩。

由資深攝影藝術家尹子聰策展《The Wings of the Wind》將於3月22日至27日在香港視覺藝術館展出。3月25日當天，Jocelyn亦聯同藝術團體1a Space 的Jccalap賽馬會當代［藝述］普及計劃，化身作導賞圓分享她的創作理念。

有興趣了解更多詳情可向1a Space 報名參加。

《The Wings of the Wind》

日期：2023年3月22日至27日

地點：香港視覺藝術中心展覽廳 香港中區堅尼地道 7A

記者：Eric

