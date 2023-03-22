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【阿B傷勢】鍾鎮濤台上仆倒後首公開現身　要行山杖獲太太范姜陪伴照顧

娛樂 14:06 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鍾鎮濤（阿B）自在台上失平衡仆倒後，精神奕奕地與妻子范姜一同現身藝術展。

歌手鍾鎮濤（阿B）於上星期六（3月18日）為林敏驄擔任演唱會嘉賓，可是阿B與阿驄合唱《愛在深秋》後，突然踩錯腳失去平衡在上向前仆，站在他身旁的阿驄也來不及反應。阿B也反應夠快，落地前及時用手支撐身體，但仍是雙膝跪地，尚幸沒有造成太的意外。

在昨日（3月21日），阿B與太太范姜素貞一同現身香港巴塞爾藝術展（Art Basel），阿B在合照中也顯得精神奕奕！

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆

握行山杖行藝術展

在何猷啟前妻齊嬌在IG上載的相片所見，她與阿B、范姜素貞一同在藝術展場館中合照，相中的阿B笑容滿面，並需以行山杖作輔助，而阿B的愛妻范姜則輕挽阿B的手臂，細心地在旁照顧丈夫。

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阿B范姜相愛廿載

在范姜的IG中所見，她在限時動態中上載在藝術展中看到的展品之餘，又有上載一張她挽著阿B的背面照，十分甜蜜。

鍾鎮濤在1997年與章小蕙離婚後，與女友范姜同居，直至2014年8月，二人在峇里島舉行豪華婚禮，范姜在2004年、2010年為阿B分別誕下兩名女兒（鍾懿、鍾幗）。

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出身台灣望族的范姜，比阿B年輕20年，范姜對被判破產的阿B不離不棄，更曾用自己開設的店舖收益為阿B還債，以4年時間為阿B還清2億債務，又把阿B與章小蕙所生的子女視如己出。

另外，阿B曾在兩人的婚禮上向范姜告白：「我餘生一定會好好愛這個不問收穫的女人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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