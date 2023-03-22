【三隧收費】三隧非繁忙時段私家車統一收20元　的士全日劃一收25元

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政府今日（22日）宣佈三隧新收費方案，年底前實施「不同時段不同收費」方案，三隧晚間非繁忙時間私家車收20元。私家車繁忙時段紅隧及東隧加至40元，西隧則收60元。一般時段私家車三隧一律收30元，的士三隧全日劃一收25元。

「不同時段不同收費」方案，周末三隧私家車一般時間收25元，非繁忙時間則收20元。電動車和機動三輪車於一般時間和非繁忙時間則分別收10元和8元。三隧繁忙時間前後有過渡收費安排，收費每2分鐘調整調2元，逐步上調至繁忙時段水平和下調至非繁忙時段。早上7時半和下午4時半開始，三隧收費會逐步上調收費。西隧維持2小時繁忙時段，紅西隧則約2.5小時。

今年8月2日收回西隧即日起，私家車西隧收費降至60元，紅隧東隧調整至30元，的士三隧全日劃一收25元，商用車輛收50元，以縮窄三隧收費的差距。

運輸及物流局局長林世雄稱，實施「不同時段不同收費」方案後，三隧於8成時間收費減少，舒緩繁忙時間塞車情況。林世雄續稱，西隧繁忙時段收費較紅隧東隧高，因西隧是來往西北和機場的主要通道，如收費水平降低，恐會引發大量車流。

被問及過渡收費安排，運輸署署長羅淑佩稱，實施初期會與警方和隧道管理公司會有特別的交通安排，避免司機會爲此增加和減低車速。羅續稱，望藉收費調整，改變上班人士的出行習慣，鼓勵他們於7時半前出車，避免繁忙時段塞車。

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記者：楊佩瑩