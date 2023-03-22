【三隧收費】8月首階段西隧收費減至60元紅隧東隧加至30元　料今年内按時段收費

▲ 運輸及物流局就過海隧道擬議收費方案舉行記者會。左起：運輸署助理署長策略研究梁世豪、運輸署署長羅淑佩、運輸及物流局局長林世雄及運輸及物流局副秘書長麥震宇。（曾耀輝攝）

政府今日（22日）宣佈三隧新收費方案，今年8月2日政府收回西隧即日起，西隧私家車收費由75元降至60元，紅隧東隧則收30元，的士三隧全日劃一收25元，其他車種收費不變，以縮窄三隧收費的差距。今年内將實施第二階段「不同時段不同收費」方案，運輸及物流局局長林世雄稱，實施方案後，三隧8成時間的收費將會減少。

三隧晚間非繁忙時間私家車統一收20元。私家車繁忙時段紅隧東隧收費加至40元，西隧則收60元。一般時段三隧私家車一律收30元。三隧私家車於周日及公衆假期的一般時間收25元，非繁忙時間則收20元。電動車和機動三輪車收費為私家車的4成。

為防止駕駛人士在隧道費改變時，刻意加速或減速，三隧繁忙時間前後設過渡收費安排，每2分鐘遞增2元，逐步上調至繁忙時段水平或下調至非繁忙時段。早上7時半及下午4時半開始，三隧收費會逐步上調收費至繁忙時段收費。西隧維持2小時繁忙時段，紅西隧則約2.5小時。運輸署署長羅淑佩稱，2分鐘的指標是按一般暢順情况下過海隧道的車程，實施初期會與警方和隧道管理公司會有特別的交通安排，避免司機會爲此增加和減低車速。

運輸及物流局局長林世雄表示，西隧繁忙時段收費較紅隧東隧高，因為西隧是來往西北和機場的主要通道，如收費水平降低，恐會引發大量車流。運輸署署長羅淑佩表示，希望藉三隧收費調整，改變上班人士的出行習慣，鼓勵他們於早上7時半前出車，避免繁忙時段出現塞車情況。調整收費後，期望紅隧加士居道天橋入口，可以縮短1至1.5公里車龍，東隧入口則可縮短半公里。

羅淑佩表示，運輸署會密切關注三隧情況，在調整機制下，運輸署可每半年可按照情況調整收費，又强調這項機制不代表每半年會加價，如交通情況許可，亦可考慮降低隧道收費。

繁忙時段為早上7時半至10時15分，下午4時半至7時；一般時段為早上約10時半起至下午4時半；非繁忙時間由晚上7時至早上7時30分。

政府公布三條過海隧道新收費方案，城巴新巴發言人表示，作為西區海底隧道最大的專營巴士營辦商，城巴新巴歡迎將巴士過海隧道費劃一定於50元，新收費將有助旗下逾70條西隧路線減低隧道費開支。又表示期待政府盡快推出擠塞徵費，以緩解交通擠塞，同時亦需要更多巴士優先措施，方可鼓勵大眾善用巴士網絡。

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記者：楊佩瑩