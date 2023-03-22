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【孝順男神】古媽媽於古天樂旗下酒樓宴客　孝順古仔開工不忘抽空招呼賓客

娛樂 13:11 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

古天樂抽空為古媽媽招待賓客，更親民合照留影。

古天樂於2015年投資千萬入股食店進軍飲食業，成功收購銅鑼灣摩頓台的名廚酒家，成為不少明星客捧場的食肆。過去數年疫情肆虐，政府禁止堂食，酒樓生意受到影響，雖然曾一度暫停營業，但「良心老闆」古天樂堅持不肯裁員節省營運成本，並且給員工放有薪假期。

古天樂不但是良心老闆，更是一名孝順仔。日前古媽媽宴客，古天樂開工不忘抽空出席幫忙招呼賓客，相當乖仔。

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古媽媽向來與圈中人熟稔，前日（3月20日）於古天樂旗下的名廚酒家宴客，邀請一班好友飯聚。出席賓客包括吳君如媽媽與胞弟吳君祥、佘詩曼媽媽、文雪兒等，當中資深傳媒人汪曼玲將飯局合照放到社交平台與眾同樂，留言表示：

古媽媽請吃美味晚餐名廚

古天樂開工拍廣告，也抽空出現和一班Auntie合照留念

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相片中可見高天威猛的男神古天樂，與一班Aunties親民合照，來者不拒，幫忙招呼賓客，盡顯孝順仔風範。

而作為主人家的古媽媽亦十分尊重場合，不但盛裝上陣，更戴上一枚巨型藍寶石戒指現身，貴氣十足。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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