【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中

▲ 台灣一名8旬老翁被女兒及女婿虐待致死。（非當事人，i-stock圖片）

台灣發生一宗虐待老人致死案，近日判決出爐。案件死者為患失智症的82歲陳姓老翁，與同為45歲女兒和女婿同住，由於陳父四肢萎縮及無法自理大小便，女兒與女婿疑不滿老翁隨地便溺，將他困在露台，期間疏忽照顧施虐，老翁慘死排泄物堆中，涉事女兒女婿分別被囚9年和10年。

8旬失智父四肢萎縮失禁

綜合台灣傳媒報道，患失智症的82歲陳翁，育有1子1女，原本住在安老中心，在2021年2月2日，由女兒陳女和女婿徐男接回同處，他們同住在桃園一處公寓7樓。陳老翁四肢萎縮無法站立，大小便無法自理會失禁，兩人疑不滿老翁隨地便溺，7月24日開始將他困在有蓋露台。

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老父被限制活動之外，更被疏忽照顧及虐打，當時女兒女婿只給他水跟餅乾充飢，一天只給一餐，即使老翁大小便失禁也無視，甚至施加毆打、辱罵，讓他躺在排泄物堆中。

在7月30日傍晚6時多，兩人回家發現老翁躺在露台，女婿將水桶裝滿水倒在他身上，發現無動靜才驚覺事態嚴重報警。警方和消防到場發現老翁早已斷氣，露台地上有個枕頭及未清理的便溺，死亡時間不詳。而陳翁被活活虐死的過程，全部被露台監視器CCTV拍下。

被判9至10年

女兒陳女和女婿徐男依妨害自由、過失致死送辦。初時兩人向警方稱，把父親關在露台是因為便溺較易清理，有提供飲水與食物。

近日，有關案件的判決出爐，桃園地方法院根據老翁死因及監視器畫面，一審將徐男及陳女各重判12年。之後上訴二審後，台灣高等法院認為徐男及陳女有主動提出監視錄影畫面，並坦承私行拘禁，自首可予減刑，加上考量他們並非對被害人施暴致死，而是拘禁期間疏忽、未注意被害人醫療需求及時送醫，終致釀成悲劇，改判徐男有期徒刑10年、陳女有期徒刑9年。

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責任編輯︰王明芳