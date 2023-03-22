【智能手錶】男子頻收Apple Watch健康警告成功救一命　醫生：若忽略或一睡不起

▲ 男子頻收到血氧過低警告，Apple Watch成功救一命，醫生：若忽略或一睡不起。

隨著科技發展，智能手錶亦會救人一命，Apple Watch就擁有及時響起警報的功能。早前美國一名男子Ken Counihan因Apple Watch持續發出健康警告，決定前往急症室求醫，被醫生告知，若忽略該警告去睡覺，可能會一睡不起。

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綜合外媒報道，Ken Counihan平時會使用Apple Watch跟蹤自己的鍛煉情況，並會聼音樂、追蹤睡眠情況。去年10月時，Apple Watch向Counihan發出呼吸頻率增高的警告，因妻子讓他打電話與兒子商量，兒子建議他去診所求醫。當時醫生為他做了X光檢查後，還給了他一些治療支氣管炎的藥物。

Counihan直言，雖然因為Apple Watch的警告讓他得知自己患有支氣管炎，但自從它發出過一次警告後，血氧監測器就會一直監察他的情況。某天夜晚10點，由於他的血氧從95%左右下跌至80%左右，妻子和兒子就十分擔心自己的情況，儘管他很累很想去睡覺，但妻兒依然堅持讓他去急診室。

經醫生檢查發現，Counihan的肺部全是血塊。醫生表示，這是一種嚴重的疾病，「如果沒有及時發現，血塊可能會嚴重威脅到生命。」所幸Counihan一直佩戴着Apple Watch，並在獲得血樣過低的警告後及時就醫。醫生指，有60%的人遇到同樣情況時會選擇入睡，但是第二天已經不會再醒來。

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責任編輯：羅嘉欣