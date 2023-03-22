【隱形戰隊】落選港姐產後搏盡拍打戲　李天縱感謝馬國明+唐詩詠【多圖】

▲ 落選港姐李天縱（Lena）於TVB劇《隱形戰隊》中表現亮眼。

TVB劇《隱形戰隊》現正熱播，落選港姐李天縱（Lena）飾演的恐怖分子古思成為觀眾焦點，連場打鬥令大家看得緊張。

原來李天縱在產後不久便接拍打戲，她感謝馬國明和唐詩詠對她的照顧，並特別大讚馬明在她做危險動作時特意保護她，十分體貼！

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《隱形戰隊》劇情緊湊

昨晚（21日）播出第12集，劇情講述恐怖份子殺入商場後，以人質作籌碼要脅警方，其間寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）殺入商場，殺死一名恐怖份子後混入人群扮人質；另邊廂以Cool Sir為首的CTRU欲潛入商場拯救人質。

馬雷（李偉霆飾）得悉有兄弟被殺後，恐嚇會隨機殺人逼「O寶」現身，危急之際Ocean自揭警察身份，並出口術拖延時間直至Cool Sir等人殺到；經過一輪亂槍掃射，巴翼（廖家爵飾）及馬雷分別擄走伍樂怡及紫髮女途人古思，最終不敵Cool Sir及邢風（劉穎鏇飾）成槍下亡魂。

人質危機解除後，「O寶」因現場證物鎖定第七名恐怖份子身份是之前被脅持的古思。經過一輪人車追逐，「O寶」與古思在露天停車場正面交鋒，落車後極速逃跑的古思，先是從天而降撲向Ocean，緊接一個反手甩掉Ocean手槍並進行埋身肉搏。

未幾寶寶持槍加入戰團，雖然二對一，但表現強悍的古思未有處於下風，對著「O寶」出力左一拳右一拳、身手敏捷；其中利用Ocean膊頭借力再一躍踏在貨車車身上向寶寶起飛腳一幕，及在其中一隻手被撳實的情況下、仍能騰出另一隻手投放手榴彈亦是讓人拍案叫絕。

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產後拍打戲

焦點落在去年舉行的《香港小姐再競選》中、憑藉高齡但弗爆身形搶焦的36歲「瑜伽達人」李天縱身上。李天縱是次演出相當不錫身，除了打到飛天遁地，更連環遭打臉、踢肚皮及夾頭。

她受訪時驚爆拍攝期間剛生完小朋友不久，所以體能和體形均不是最Fit：「接到這個角色是坐完月子幾個月後的事，生寶寶的事情我當時沒有對外公開，所以Jazz並不知情。」

她透露Jazz親自聯絡她洽談角色：「監製很尊重演員，給我打電話很耐心的講解劇情，我聽了後非常想演，多辛苦也想接。」正式拍攝前，專誠跟武術指導學揸槍及埋身格鬥，監製還要求她私下keep住練習，以拍出最佳效果，她說：「我記得其中一個吊威也鏡頭，拍了足足五十次。」

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大讚馬明

馬明邊拍邊嗌加油：「我們再來一次。」談到與馬明及詩詠的對打戲，她大讚二人專業：「我很記得有場戲要我騎在馬明肩膀上與他糾纏和打鬥，這組動作我們拍了不知道多少遍，每次拍完馬明都會鼓勵我說：『加油，我們再來一次』，而每當我有危險動作時，馬明都會特意保護我，讓我非常感動和欽佩。」

她又謂為了配合角色，刻意把長髮剪掉：「我想一改往日風格，按照角色要求訓練眼神和氣場，希望能讓觀眾看到不一樣的我。」

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分享拍攝感受

恐怖分子之一的古思由李天縱飾演，她於IG發帖文透露昨晚的一場戲是在產後拍攝，她寫道：

終於播完了，也可以和大家分享一下拍攝的點滴。這是入行以來打的最辛苦的一場戲，當時因為生完寶寶不久，所以也許身型和體能沒有恢復到最佳狀態，但是我盡力了。😌😊

希望給大家一個不同的印象。

我會努力演好每一個角色。

#隱形戰隊

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感謝馬明詩詠

她特別感謝馬國明和唐詩詠，

要特別感謝劇中兩位男女主角

@kennethmkm @natalietong53 拍攝時對我的照顧，他們兩個人都特別敬業，在拍攝前我們都有很好的溝通和走位，讓我記憶深刻的是這場戲我有個動作需要吊鋼絲騎在馬明肩膀上與他纏鬥，天氣特別炎熱，他穿著風衣和我打鬥時汗流浹背，但他仍然配合著我一次一次去做，一點一點的拍，這組動作我們拍了不知道多少遍，但是每次拍完馬明都會鼓勵我說：「加油，咱們再來一次，能做的更好！」並且在我摔地有危險動作時馬明也會特意的有保護我，非常讓我感動和欽佩。

#隱形戰隊

#tvb

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喜見成果

她感謝劇組讓她演古思，

短短幾分鐘，真的沒看過癮🥰🥰

看到自己的勞動成果，真的很開心

謝謝監製Jazz給我講的這個故事

謝謝讓我演古思

#lenali

#古思

#隱形戰隊

多才多藝

出生於香港的李天縱曾於阿根廷和北京生活，適應力強且懂得西班牙語、普通話、粵語及英語。

曾於學生時期修讀民族民間舞課程的她學過中國舞、民族舞、芭蕾舞、現代舞、肚皮舞等多種舞蹈，可謂是多才多藝。

已為人母的李天縱身材Fit爆，不時於IG分享靚相大晒姣好身材，獲網民Like爆！

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