【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產

▲ 騙徒手法曾出不窮，真係要打醒十二分精神！

騙徒手法層出不窮！有港男A先生就墮美人計，被遊說投資虛擬貨幣，令他輸光積蓄及亡母遺產，更要向財務公司借貸，周身債的他，無力償還，更曾動過不好的念頭，最終申請破產。

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TVB節目《東張西望》於前日(20日)報道了有港男打疫苗抽獎贏得日本福岡機票，由於不想獨遊遂上網尋旅伴，有一名台妹B小姐主動表示希望同遊，及後建議事主投資加密貨幣賺旅費，B小姐先建議A先生加入一個虛擬加密貨幣平台做會員，A先生指起初覺得加入虛擬加密貨幣平台，遂透過B小姐提供的應用程式及網頁加入會員，其後卻發現虛擬貨幣的兌換較想像複雜，

假設要將5000港幣轉成美金，就要先將5000港幣透過該平台換成虛擬貨幣，再經第三方將虛擬貨幣兌換成美金。

▲ A先生直言自己衰貪心。

帳面有錢賺兌現方法極迂迴

A先生初時「投資」加密貨幣時有斬獲，但一直未能將利潤兌現，B小姐再提出叫A先生升級會員，要再注資27萬港元資金，A先生資金不足，向財務公司借得約13萬，B小姐亦承諾可以提供約14萬利潤，但交易手法就相當迂迴，

B小姐話要先經過虛擬貨幣交易平台客服，將錢轉去第三方戶口（幣商），由幣商提供等額的虛擬貨幣，由平台轉交B小姐，最後先可以將相應金額入落我戶口裡面。

事隔數日，A先生收到「客服」聯絡，指其戶口內突然增加一筆第三方提供資金，拒絕他從戶口內提取資金。A先生又透露曾有朋友S先生表示有意投資加密貨幣並將資金轉入A先生戶口，令戶口結餘一度高達23萬，於戶口顯示前後一共賺得約32萬，但就由於無法兌現令他與友人合共損失約數十萬，最後A先生決定報警求助。

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《東張西望》昨晚（21日）再播出下集，警方表示這類典型騙案每一年都很多，銀行都不會去追討10萬以下的金額，而台妹B小姐用的電話號碼全部都是太空卡，難以追查。

台妹用太空卡行騙

A先生指，警方表示可以嘗試追討13萬及嘗試聯絡B小姐，當然是聯絡不上，警方跟A先生分析，平台上的聯絡人根本不存在或是虛擬人物，警方不解台灣人為何會用香港電話號碼，A先生指與B小姐的對話中得悉對方在香港有做酒類貿易生意，警方指對方用的是太空卡，不關任何電訊商事。

面對亡母遺產一鋪清袋及無力償還財務公司貸款，令到A先生走上破產之路，他表示自己衰貪心搞到破產，更有機會令自己惹上官非，借錢加上利息要還28萬，媽媽遺產有12萬，損失大約40萬，朋友S先生就損失了5萬。

A先生坦言感到非常無助，生活也相當困難，無力償還債務，惟有找律師申請破產，好似冇晒希望，曾經有過不好的想法，「好對唔住媽媽，俾筆遺產我又冇啦啦冇晒，我有貪心，想賺旅費，愈踩愈深，現在都冇辦法，已經申請了破產，惟有向前看。」

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責任編輯︰王明芳