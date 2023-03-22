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【隱形戰隊】馬國明唐詩詠「炸彈見真情」浪漫　Ocean向發表愛的宣言

娛樂 11:14 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《隱形戰隊》

《隱形戰隊》在昨晚（3月21日）重點劇情是寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）的「炸彈情緣」。

寶寶接過古思（李天縱飾）投放的炸彈後嚇得雙眼通紅兼不斷抖大氣，Ocean要求增援的同時，更主動握實寶寶雙手並不斷說笑氹寶寶及分散其注意力。

之後，陳俊堅飾演的拆彈專家抵達並指示Ocean鬆開手、欲將「傷亡數字減到最低」，但Ocean堅持不會掉下寶寶一人，笑著向寶寶投以深情眼神兼發表震撼性「愛的宣言」：「我唔會畀你有事，我發夢見過你80歲嘅樣，我要同你一齊變老。」令一再受「感動彈」衝擊的寶寶勁感動兼眼紅紅。

情深眼神交流

之後，在Ocean帶領及鼓勵下，二人慢慢步向安全地方將炸彈拋走，配以襯底的劇集插曲《離場沒有理由》，及二人情深又悸動的眼神交流，場面感人又浪漫，贏獲不少正評。

當中留言包括：「Ocean Man爆，寶寶眼濕濕個樣真係有千變萬化」、「兩個都演技天花板」、「詩詠同馬明真係好夾」、「好感動，馬明詩詠最強CP」、「視后超好戲，詩詠眼濕濕的驚慌，睇到好肉緊」等。

可是昨晚《隱形戰隊》臨完結，劇情寶寶誤會曜洋偷窺她，二人的關係又再陷僵局。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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