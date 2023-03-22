【撤銷保釋】何俊仁涉支聯會顛覆案違保釋條件　法官撤銷保釋下令還押

▲ 何俊仁。（資料圖片）

已解散的支聯會及前正副主席被控煽動顛覆國家政權一案，獲保釋的何俊仁昨被指違反保釋條件，控方今（22日）於西九龍裁判法院申請撤銷何的保釋。《國安法》指定法官、總裁判官聽畢控辯雙方陳詞後，決定撤銷何的保釋，何須即時還押。裁判官另拒絕傳媒申請豁免報道保釋程序的限制。

聆訊由《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德處理。裁判官聽畢控辯雙方陳詞後，決定撤銷何的保釋，何須即時還押候審。

此外，裁判官甫開庭指，接獲傳媒申請撤銷《刑事訴訟程序條例》9P條，就報道保釋程序的限制，控方反對，辯方同意撤銷，裁判官最終拒絕有關申請。

何在2022年8月向高等法院申請保釋獲批。保釋條件包括共110萬元現金及人事擔保、不得直接或間接聯絡任何外國官員，不得作出任何危害國家安全行為，不得直接或間接作出、發放或轉載任何可被視為可構成違反國安法的言論等。

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記者：陳曉欣