  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　熊本、靜岡產地榜上有名

食用安全 13:53 2023/03/22

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥，熊本、靜岡產地榜上有名。

日本士多啤梨向來受大眾歡迎，鎖售點更是隨處可見。不過，台灣衛生福利部食品藥物管理署昨日(21日)卻公布兩批來自日本的新鮮士多啤梨，被驗出農藥殘留不合格。連同本月14日及1日的檢測，累計已有5個日本產地的士多啤梨被驗出農藥殘留含量不符規定，分別來自熊本、靜岡、奈良、福岡和佐賀。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

台灣衛生福利部食品藥物管理署昨天（21日）公布最新10項邊境檢驗不合格產品，如中國大陸的五味子提取物、意大利的西西里生杏仁果（去皮）、韓國的泡菜醬（醃整顆白菜專用）、2款越南蚵肉、內地竹筷容器具、美國糙米、內地薰衣草，以及2批日本草莓等。

食藥署表示，這兩批分別來自靜岡和熊本的士多啤梨，分別被檢出農藥「Pyflubumide」殘留1.3ppm，以及「克凡派」0.09ppm。

翻查資料，本月已有5批日本士多啤梨農藥殘留含量不符規定，分別來自熊本、靜岡、奈良、福岡和佐賀。在本月14日，日本奈良和福岡的士多啤梨也被台灣當局驗出違規，分別檢出殘留農藥福拉比0.02 ppm、派滅淨1.5 ppm，總計729公斤須退運或銷毀；本月1日，一批自日本佐賀出口的士多啤梨共333公斤被檢出農藥超標違規。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】日醫生推介「士多啤梨果醋減肥法」　每日1匙1個月腰圍激瘦8cm
13:12 2022/07/25
【減肥大作戰】日醫生推介「士多啤梨果醋減肥法」　每日1匙1個月腰圍激瘦8cm
【蔬果農藥】美國檢測12大最多農藥殘餘蔬果　士多啤梨7連冠羽衣甘藍含103種農藥
13:31 2022/04/12
【蔬果農藥】美國檢測12大最多農藥殘餘蔬果　士多啤梨7連冠羽衣甘藍含103種農藥
【食用安全】台灣檢測日本士多啤梨驗出違規農藥　實測士多啤梨浸洗VS沖洗效果
12:51 2023/02/09
【食用安全】台灣檢測日本士多啤梨驗出違規農藥　實測士多啤梨浸洗VS沖洗效果

你可能感興趣

【減肥大作戰】日醫生推介「士多啤梨果醋減肥法」　每日1匙1個月腰圍激瘦8cm
13:12 2022/07/25
【減肥大作戰】日醫生推介「士多啤梨果醋減肥法」　每日1匙1個月腰圍激瘦8cm
【蔬果農藥】美國檢測12大最多農藥殘餘蔬果　士多啤梨7連冠羽衣甘藍含103種農藥
13:31 2022/04/12
【蔬果農藥】美國檢測12大最多農藥殘餘蔬果　士多啤梨7連冠羽衣甘藍含103種農藥
【食用安全】台灣檢測日本士多啤梨驗出違規農藥　實測士多啤梨浸洗VS沖洗效果
12:51 2023/02/09
【食用安全】台灣檢測日本士多啤梨驗出違規農藥　實測士多啤梨浸洗VS沖洗效果
健康問題 食用安全 福岡 奈良 日本

最高瀏覽

【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
19:00 2023/03/21
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
12:46 2023/03/21
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片
16:20 2023/03/21
【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片