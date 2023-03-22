【食用安全】5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　熊本、靜岡產地榜上有名

▲ 5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥，熊本、靜岡產地榜上有名。

日本士多啤梨向來受大眾歡迎，鎖售點更是隨處可見。不過，台灣衛生福利部食品藥物管理署昨日(21日)卻公布兩批來自日本的新鮮士多啤梨，被驗出農藥殘留不合格。連同本月14日及1日的檢測，累計已有5個日本產地的士多啤梨被驗出農藥殘留含量不符規定，分別來自熊本、靜岡、奈良、福岡和佐賀。

最新影片:

台灣衛生福利部食品藥物管理署昨天（21日）公布最新10項邊境檢驗不合格產品，如中國大陸的五味子提取物、意大利的西西里生杏仁果（去皮）、韓國的泡菜醬（醃整顆白菜專用）、2款越南蚵肉、內地竹筷容器具、美國糙米、內地薰衣草，以及2批日本草莓等。

食藥署表示，這兩批分別來自靜岡和熊本的士多啤梨，分別被檢出農藥「Pyflubumide」殘留1.3ppm，以及「克凡派」0.09ppm。

翻查資料，本月已有5批日本士多啤梨農藥殘留含量不符規定，分別來自熊本、靜岡、奈良、福岡和佐賀。在本月14日，日本奈良和福岡的士多啤梨也被台灣當局驗出違規，分別檢出殘留農藥福拉比0.02 ppm、派滅淨1.5 ppm，總計729公斤須退運或銷毀；本月1日，一批自日本佐賀出口的士多啤梨共333公斤被檢出農藥超標違規。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣