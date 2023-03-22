【旅遊意外】港人芭堤雅玩笨豬跳　突斷繩5米高空直插湖底

▲ 港人芭堤雅玩笨豬跳突然斷繩，導致從5米高空直插湖底。

泰國是熱門旅遊勝地，不少港人都會到當地玩極限活動，享受刺激感。日前港人Mike接受HOY TV《一線搜查》訪問，憶述今年2月到芭堤雅玩「笨豬跳」（Bungy Jump）期間，繩索竟然斷裂，令他從5米高空墮入湖底，身上多處受傷，返港後仍要接受後續治療。

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事主Mike今年2月與同事一起在泰國芭堤雅玩笨豬跳，而他和同事所用的是同一條繩索，但當同事跳完，到他跳時繩索突然斷裂。Mike憶述自己跳下水時是閉著眼晴，到他感到自己身處水底時，才知自己出事。

當時Mike身在水中，而他的腳上仍纏著繩索，無暇理會自己身上傷勢，當下的即時反應，只是想著要盡快游回岸邊：

游咗上去先，如果唔係就死得！

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事發後，當地樂園用車把Mike送至最近的醫院做基本檢查、超聲波和照X光。Mike指，在照超聲波後，被告知未有內出血情形，但他就表示自己沒有照CT及MRI。他又憶述，樂園表示如果他返港後，需要後續接受檢查及治療，園方可承擔費用，但前提是Mike需放棄追究權利，而他最終選擇不簽署文件。

Mike指，自己去的樂園是有許多港人也會去的地方，希望更多港人能知道事件。他又指已預計會沒有賠償，但也想多些人知：

原來出咗事，無論你投訴泰國旅遊局又好，搵返當地機構都好，係唔會有人負責囉。

事發後，Mike身上多處出現瘀傷，包括左手腋下方有大片深紅色印記，他指是因為這個位置是最先觸碰到水，又形容是「一彈就彈咗層皮走」。而他又指，自己的眼冒「有黑影」，當時眼晴紅腫，現時雖已消腫，但回港後仍要接治療和後續檢查。

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節目組訪問保險公司資深分區經理李詩韻，她表示大部份旅遊保險，都會覆蓋笨豬跳活動，至於不受保障的高危活動，一般都會註明。至於遊客玩活動時簽下「生死狀」，會否影響保險索償？李詩韻指出，「生死狀」只關係在活動機構及參與者兩人之間，與保險公司的索償及賠償是沒有關係。

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責任編輯：羅嘉欣