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【監警會】警方首2個月接280宗投訴　按年升近六成

社會 11:35 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

監警會稱，警方首2個月接280宗投訴，按年升近六成。

監警會昨日(21日)召開例行會議，警方公布今年首2個月共接獲280宗須匯報投訴，較去年同期的178宗，大幅上升102宗，即57.3%。至於獲監警會通過的投訴有208宗，當中6宗證明屬實，6宗未經舉報但證明屬實。警方稱估計因社交距離措施結束，警員與市民接觸增加所致。

在監警會例行會議上，警方公布去年接獲1,287宗須匯報投訴，較2021年的1,416宗下跌129宗(9.1%)，當中輕微指控佔1,183宗(92%)、嚴重指控佔104宗(8.1%)。至於今年首2個月共接獲280宗須匯報投訴，較去年同期的178宗，增加102宗，即57.3%。當中輕微指控佔262宗，分別為疏忽職守142宗、行為不當/態度欠佳107、粗言穢語佔7宗；嚴重指控則佔18宗，分別為毆打12宗、濫用職權6宗。

首2個月獲監警會通過的投訴共有208宗，當中證明屬實有6宗、撤回投訴88宗，無法屬實9宗、未經舉報證明屬實有6宗、無法追查38宗、並無過錯4宗、虛假不確3宗、簡便方式解決54宗。警方承認今年首2個月的投訴上升，但數字與疫情前的2018年相若，並指上升的個案均為輕微投訴。警方解釋，因社交距離措施結束，警員與市民接觸增加所致，又指不少投訴與截停搜查，或交通執法票控等有關。

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記者：解青羽

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