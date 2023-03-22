【網戀騙案】台中年男網戀「香港美女」半年　匯款救患癌未來外母遭銀行職員識破

▲ 一名台灣中年男子在網上結識一位「香港美女」。（網上圖片）

網上騙案多不勝數，一不留神誤墮情騙陷阱亦不自知。一名台灣中年男子在網上結識一位「香港美女」，被其美貌吸引，雙方以「老公」、「老婆」互稱。女子聲稱媽媽患癌急需用錢，男子不虞有詐到銀行匯款，幸銀行職員識破騙局。

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匯款救「未來外母」

綜合台灣傳媒報道，本月17日下午1時，高雄三民二分局覺民派出所警員接獲銀行職員報案，指有市民欲匯款15萬台幣（約3.9萬港元），懷疑他遭到詐騙。警員趕到銀行，見到疑受騙的49歲王姓男子，於是向他了解匯錢原因及狀況。

王男向警方透露，他半年前透過Line認識一名自稱香港人的女子，名為「小嫻」，對方擁有一頭長髮，一副瓜子臉長相吸引。王男因而戀上小嫻，雙方交往半年。王男讓警員查看他跟小嫻的對話紀錄，發現二人稱呼對方為「老公」、「老婆」，關係親暱。

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近日小嫻向王男表示，其母患上癌症需要錢。王男為了救「未來外母」，隨即到銀行匯款15萬台幣（約3.9萬港元）給她。醒目的銀行職員察覺有異，才通知警方進一步調查。

因警員一句話醒覺

警員向王男勸說，一旦他將錢匯過去，錢就沒有了，又指他與女方從沒見面，15萬留給自己花就好，不要給別人。王男最初還是半信半疑，直至銀行職員和警方告訴王男，女方的匯款帳戶被列為警示帳號，他才如夢初醒。

王男這才明白一切都是騙局，他墮入情騙陷阱。他感謝銀行職員和警員，為他保住血汗錢。

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責任編輯︰王明芳