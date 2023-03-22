【婚變傳聞】陳自瑤與王浩信再傳婚變　Yoyo一舉動惹揣測已回復單身

▲ 陳自瑤一舉動令人揣測已跟王浩信已離婚。

王浩信（Vincent）與陳自瑤（Yoyo）婚姻狀況一直惹外間揣測，當中最經典是2021年《萬千星輝頒獎典禮2020》，王浩信獲視帝向太太陳自瑤致謝時，Yoyo卻拍到毫無表情，由此成大眾討論話題。

雖然事後，王浩信為太太解畫指可能天氣凍及太累，而Yoyo也表示因為一時愕然才未及反應。但事實當晚在台上，陳自瑤亦有主動走向王浩信，輕抱一下作祝賀。可是，她似只向丈夫說了幾句話之後便行開，表現不是很熱情。

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屢傳婚變

在去年8月中甚至傳出兩人已離婚，不過此事一傳出，王浩信即於個人社交網發文闢謠稱：「一切安好，多謝大家關心。」Yoyo沒正式答覆，但表示對於不是事實的報道不作任何回應。

二人屬俊男美女可說金童玉女，而王浩信較陳自瑤年輕兩歲，他們在2008年拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》邂逅而拍拖，3年後結婚。結婚初期不時放閃，可是隨王浩信緋聞不斷，夫婦二人已很久沒有一同在社交媒體發放合照，甚至出席同一活動，二人也避免在一起，由此難免令外界對兩人的婚姻狀況感好奇。

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默認離婚？

最近，Yoyo在抖音拍片表示終於通關，可以為內地網民推介港劇的打卡地：「等咗三年終於通關喇，今日我要帶大家沉浸式體驗港劇嘅打卡地。」隔即便帶大家遊覽港劇的打卡地。雖然片中重點是介紹打卡勝地，不過有網民對於Yoyo的感情狀況十分關心，留言問：「只想問，單身了？」

雖然Yoyo未有正面回覆該網民的題問，但就為這個置頂留言給了讚，即時引起大批網民熱論，指Yoyo與王浩信真的已離婚，默認目前狀況為單身，「#疑似陳自瑤恢覆單身#」更一度登上微博熱搜。

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