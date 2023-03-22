【合胞病毒】呼吸道合胞病毒高峰期幼稚園爆發感染個案 中醫師指1類小朋友最易中招

▲ 呼吸道合胞病毒高峰期，陳綺琪中醫師指1類小朋友最易中招，提醒家長必睇3大注意病徵。

繼早前屯門醫院新生嬰兒特別護理病房先後有6名嬰兒(年齡由十一日至五個月大）出現上呼吸道感染徵狀，全部病人對呼吸道合胞病毒呈陽性反應，衞生署衞生防護中心周一公布香港小童群益會樂緻幼兒園幼稚園(黃大仙)爆發的上呼吸道感染個案，當中一人須入院並確診帶有呼吸道合胞病毒。註冊中醫師陳綺琪指3月至8月也是呼吸道合胞病毒高峰期，有三類小朋友要會特別受到感染。

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據衞生防護中心指出呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生，是一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。呼吸道合胞病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。

潛伏期及病徵

呼吸道合胞病毒潛伏期為1至10天，通常為5至7天後就會發現染疫。大部分患者會病情輕微，通常在約 1至2星期內痊癒。但由於呼吸道合胞病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因，患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

陳綺琪醫師指出，每年3至8月即春夏季時較常爆發，對於本身肺部較虛弱者、曾患上新冠肺炎者也要特別小心。針對小朋友，原本患有濕疹、鼻敏感及哮喘，這三種大兒科問題者也要多加注意。

由於小朋友脾、肺、腎部仍正在發展中，而且肺屬嬌嫩，有少少病邪入侵都可以引發很嚴重問題，加上小朋友氣管較細，稍為有一啖痰也需要注意。 家長可注意在現時氣溫下，可多注意穿著衣服數量，穿太多焗出汗，見天氣回暖穿太少，但摸到手腳冰凍也不可，盡量盡量避免人多擠迫的時候繼續為小朋友戴上口罩，注意進食份量，7分飽為佳。

家長亦可以為小朋友進行小兒推拿手法，可紓緩相關不適症狀。

1、推三關

症狀為風寒:惡寒怕冷重發熱輕、清稀泡沫痰為主。

定位：前臂橈側緣，自陽池至曲池呈一直線。

操作：術者一手握持小兒手部，另一手以拇指橈側緣或食、中指面自腕橫紋推向肘橫紋，推100次，稱推三關

功效：溫陽散寒，補氣行氣，發汗解表。

臨床應用：主治一切虛寒病證。 常用於治療感冒風寒，怕冷無汗或疹出不透等症，亦治療氣血虛弱，陽氣不足引起的四肢厥冷，面色無華，食慾不振，疳積，吐瀉等症。

2、退六腑

症狀為風熱:惡寒輕發熱重、黃稠痰涕。

定位：前臂尺側，自陰池至科肘呈一直線。

操作：術者一手持小兒腕部以固定，另一手拇指或食、中指面自肘橫紋推向腕橫紋，推100次。

功效：清熱涼血解毒。

臨床應用：退六腑性寒涼，適用於一切實熱病症如便秘、食滯、咽痛、發燒等。



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記者︰許珞珩