【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡　靠每年旅行一次保鮮婚姻

▲ 陳豪夫婦拍拖遊韓國。

陳豪為圈中公認的寵妻好男人，她跟太太陳茵媺結婚11年一直恩愛如昔，近日陳豪夫婦暫且撇下寶貝仔女，拍拖遊韓國享受二人世界。

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陳豪化身oppa

陳茵媺昨日於個人IG分享跟陳豪遊首爾的照片，兩人到訪著名景點北村韓屋村，更穿上傳統韓服於古舊建築街道上影相兼漫步，佘詩曼、陳自瑤和龔嘉欣等大讚陳茵媺的韓服Look既可愛又靚女，已貴為三孩之母的她少女味十足。

另一張相只見陳茵媺跟陳豪笑到見牙唔見眼，似乎很享受二人世界，難怪網民留言：「Beautiful couple」和「又sweet 又 cute 呀你兩個」等。

不過網民卻指化身oppa的陳豪樣子搞笑，當中有網民十分羨慕陳茵媺獲老公陪著韓服，她寫道：「真是漂亮又幸運，Moses和你一起穿著全套服裝，包括鞋子。如果我的丈夫，他會說你自己去吧。」

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暖男陳豪與太太拍拖旅遊

陳豪早前向媒體透露計畫跟陳茵媺拍拖旅遊，當時他大賣關子，只說地點是太太一直想去的地方。

至於3名子女就交由長輩照顧，他稱很期待今次旅程，這位暖爸提早一年前跟3位子女做定心理準備，並感激媽媽與哥哥幫忙照顧，讓他們玩得安心。

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出走享受二人世界

陳豪跟陳茵媺於2012年結婚，婚後育有兩子一女，雖然他們很著重親子樂，不過也不會忽視二人世界。

就如2017年，陳茵媺分享跟老公陳豪相擁飲香檳慶祝36歲生日的照片，他們更穿上白色浴袍疑似在酒店慶生。

▲ 早前於布吉旅行，陳豪為陳茵媺拍下三點式照。（取自instagram）

此外陳豪夫婦閒時會暫且放下小朋友，兩口子去拍拖行街睇戲，陳豪稱小孩在充滿愛的環境下成長才會更健康和快樂，所以夫婦夠愛是最重要。

另外陳豪曾於訪談中表示跟太太約定「每年去一個二人世界的旅行」，製造甜蜜回憶。近三年多受疫情影響而無法外遊，二人選擇去酒店Staycation。

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