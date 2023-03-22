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陸詩韻為網店做「生招牌」拍廣告　豁出去示人：感覺都唔差

娛樂 12:05 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

2005年香港小姐亞軍陸詩韻（Sharon）淡出幕前轉型從商，創立網店主理日本護膚品牌，最近生意更衝出亞洲，跟歐洲多個品牌合作，代理來自瑞士、法國和意大利以植物成份為主的護膚品。

日前，Sharon化身「生招牌」為網店拍攝廣告，為配合天然的主題，她更「豁出去」以素顏上陣，認真突破。

拍攝前緊張失眠

老闆娘陸詩韻為今次拍攝安排了5個造型，當中不乏騷長腿露香肩。

為素顏上陣來呈現出天然及真我的效果，Sharon除拍攝前密密做Facial及3天前開始節食保持最佳狀態之外，更不惜拔除植下多年的眼睫毛，就連她亦自言「望唔慣」：「 起初望自己都唔太習慣，後來望望吓感覺都唔差，最好笑係我可以見番自己啲真嘅眼睫毛。」

Sharon自爆指花近半年時間為今次廣告構思及籌備，事前參考了不少國際級品牌，了解現今趨勢的妝容都偏向自然，不太流行濃妝豔抹，加上見到前輩級人馬的啟發，令她定下素顏決心。

她說：「以前冇植眼捷毛，我會好冇信心，但見到好多前輩如鍾楚紅、朱玲玲、鄭文雅等，佢哋冇化濃妝，但依然係明艷照人，所以我覺得應該要對自己有番啲信心。」

話雖如此，在拍攝前一晚，Sharon依然緊張失眠：「今次拍攝背負着好多身份同責任，好大壓力，所以上場影相特別緊張。」

計劃開體驗店

早前有指於疫情期間，Sharon的公司直播半小時營業額已破百萬。

她坦言疫情以來的3年間，網店生意的確不錯：「批發上的生意是受影響，但網上生意OK，不過喺過去一年，生意上出現飽和情況，所以自己都會有啲壓力，要反覆思索點樣可以做得更好，一定要居安思危。」她又直言很期望開門市，但疫情下充滿太多未知之數：「下一步應該會開體驗店先，因為所需嘅人手冇咁多。」

最想拍真人騷

即使轉型從商，Sharon還是沒有放棄演藝事業，她指：「對幕前工作依然有興趣，其實對上一次拍劇已經係兩年幾前《熟女強人》，諗諗吓而家都有啲技癢，但都要視乎時間同角色配唔配合到。」

除拍劇，Sharon最希望參與真人騷：「好多人問我平時係咪唔着波鞋，因為成日都見我着高踭鞋，又會問我係咪瞓覺都set住個頭，所以我想拍真人騷，畀大家知我原來唔係咁，想將真實嘅自己呈現。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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