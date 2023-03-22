  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【曾做小三】張茆曾與倪震街頭激吻　升格人妻十年分享對「開放式婚姻」看法

娛樂 17:05 2023/03/22

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張茆現在已是一位幸福人妻！

在2008年，當時仍是城大學生的張茆，與倪震在街頭激吻，而被傳媒揭發倪震背女友周慧敏出軌，張茆亦因小三之名被鬧爆，最後更要發表聲明，指會檢討己過、專心學業。

15年過去，張茆現與從澳洲來港的Nima結婚十年、育有一子一女，兼且是內地網紅。不過，張茆近日在微博上的一則帖文，似乎就不禁令人想起她過往曾當第三者一事！

【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名　張茆嫁葉問徒孫近況曝光

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

張茆與丈夫慶祝結婚十周年

張茆嫁予葉問的外籍徒孫Nima King，一家居於鄰近港鐵奧運站的千呎大屋，張茆平日也不時在社交平台上分享家庭樂合照、生活日常。

今年是二人結婚十周年，張茆與丈夫、子女一同拍下家庭照，一家人都笑得一臉幸福，實在令人羨慕！

張茆早前曾撰文向丈夫深情告白：

終於等到今天
我們的十周年結婚紀念日❤️

2009到2023，分別來自南北半球的我們在20+相遇，年輕的歲月裡我停擁有浪漫的愛情，旅行看世界，無數美好戀愛回憶。生活中互相扶持，一起成長進步，到一兒一女為人父母，30+的我們依舊肩並肩手牽手，在一起的地方就是家👨‍👩‍👧‍👦🏠✨

life can take you everywhere，but love will always bring you home.

    點擊圖片放大
    +12
    +11

問網民一條問題

近日，張茆突然問網民一條問題，就是能否理解、接受開放式婚姻，即是在夫妻同意下跟與三者發生性關係：

夫妻A組，大概10年前就知道他們是開放式婚姻，有金無娃，沒有中年發福，再次見到他們看起來感情依舊很好。

夫妻B組，沒記錯的話應該是彼此初戀，3個娃，最大的都大學了，最近因為工作分居，應該是默許了開放式婚姻。看見男方在外和其他女性動作親密我真的很不習慣…

開放式婚姻定義應該是，只要不另組家庭（不生娃），可以接受全部。

兩對都是外國夫妻。我和老k探討了這個話題，結論是真的無法接受開放婚姻，這是需要多麼強大的心理能力，光是腦補一下都很郁悶吧。只要有一次整個婚姻都會有裂痕不是嗎？

所以你能理解或者接受開放式婚姻嗎？

有網民問：「是不是老K（張茆的丈夫）也心動了？」，張茆回覆說：「那是不可能的 ，不用過度解讀」，並附上一個「笑喊」表情符號。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《義不容情》劉錫明被抹黑令事業受挫　不記前仇大方原諒倪震
13:46 2018/11/19
《義不容情》劉錫明被抹黑令事業受挫　不記前仇大方原諒倪震
【出軌疑雲】倪震被指背妻密會少女行街　「短髮周慧敏」疑是王宗堯舊愛Chloe
16:14 2020/04/09
【出軌疑雲】倪震被指背妻密會少女行街　「短髮周慧敏」疑是王宗堯舊愛Chloe
【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名　張茆嫁葉問徒孫近況曝光
11:35 2021/07/05
【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名　張茆嫁葉問徒孫近況曝光

你可能感興趣

《義不容情》劉錫明被抹黑令事業受挫　不記前仇大方原諒倪震
13:46 2018/11/19
《義不容情》劉錫明被抹黑令事業受挫　不記前仇大方原諒倪震
【出軌疑雲】倪震被指背妻密會少女行街　「短髮周慧敏」疑是王宗堯舊愛Chloe
16:14 2020/04/09
【出軌疑雲】倪震被指背妻密會少女行街　「短髮周慧敏」疑是王宗堯舊愛Chloe
【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名　張茆嫁葉問徒孫近況曝光
11:35 2021/07/05
【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名　張茆嫁葉問徒孫近況曝光
娛樂人物職業 KOL 倪震 周慧敏 兩性關係 婚外情 結婚 娛樂行業

最高瀏覽

【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
19:00 2023/03/21
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
12:46 2023/03/21
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片
16:20 2023/03/21
【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片