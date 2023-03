【曾做小三】張茆曾與倪震街頭激吻　升格人妻十年分享對「開放式婚姻」看法

在2008年,當時仍是城大學生的張茆,與倪震在街頭激吻,而被傳媒揭發倪震背女友周慧敏出軌,張茆亦因小三之名被鬧爆,最後更要發表聲明,指會檢討己過、專心學業。

15年過去,張茆現與從澳洲來港的Nima結婚十年、育有一子一女,兼且是內地網紅。不過,張茆近日在微博上的一則帖文,似乎就不禁令人想起她過往曾當第三者一事!

【尋找家香情】曾介入倪震周慧敏戀情而成名 張茆嫁葉問徒孫近況曝光

張茆與丈夫慶祝結婚十周年

張茆嫁予葉問的外籍徒孫Nima King,一家居於鄰近港鐵奧運站的千呎大屋,張茆平日也不時在社交平台上分享家庭樂合照、生活日常。

今年是二人結婚十周年,張茆與丈夫、子女一同拍下家庭照,一家人都笑得一臉幸福,實在令人羨慕!

張茆早前曾撰文向丈夫深情告白:

終於等到今天

我們的十周年結婚紀念日❤️



2009到2023,分別來自南北半球的我們在20+相遇,年輕的歲月裡我停擁有浪漫的愛情,旅行看世界,無數美好戀愛回憶。生活中互相扶持,一起成長進步,到一兒一女為人父母,30+的我們依舊肩並肩手牽手,在一起的地方就是家👨‍👩‍👧‍👦🏠✨



life can take you everywhere,but love will always bring you home.