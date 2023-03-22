  • 26°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 12:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禁蒙面法】議員倡放寬禁蒙面法　鄧炳強：目前仍有必要維持

政治 12:10 2023/03/22

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

保安局局長鄧炳強表示，目前社會仍有國安隱患存在，禁蒙面法仍要維持。（資料圖片）

2019年反修例示威時期，政府引用《緊急法》訂立的《禁止蒙面規例》，至今仍生效，不過有議員提議考慮放寬禁止蒙面的限制，保安局局長鄧炳強表示，目前社會仍有國安隱患存在，有關法律仍要維持。

鄧炳強引述港澳事務辦公室主任夏寶龍指，特區政府要有憂患意識，居安思危，因國家安全風險仍然存在，社會上仍有破壞力量潛伏，港府須做好風險管理，及各方面預案。鄧炳強表示，社會上仍存在令人擔憂的事件，例如去年在住宅單位撿獲彈藥製造炸彈的原材料等，反映本港國安隱患仍存在，他表示，特區政府仍有必要保持蒙面規例，他強調，會密切留意社會情況，適時做出檢討。

至於口罩令與禁蒙面法是否會有衝突？鄧炳強形容是「兩回事」，他指，口罩令是處理公共衛生問題，禁蒙面法是處理危害公共安全情況。鄧炳強指出，穿戴蒙面物品非和平集會的核心，他強調，有關法律規管範圍只適用於《公安條例》下的公眾集會及遊行，以及違法、未經批准的集結，條例並不會影響市民日常生活中佩戴口罩。他又指，即使在公眾集會及遊行中佩戴口罩，有關行為是否違反規例，亦需根據實際情況而定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰

相關文章

【反修例】家校會支持政府訂立禁止蒙面規例
16:53 2019/10/04
【反修例】家校會支持政府訂立禁止蒙面規例
政府宣布凌晨實施《禁止蒙面規例》　郭卓堅岑敖暉入稟申覆核
19:42 2019/10/04
政府宣布凌晨實施《禁止蒙面規例》　郭卓堅岑敖暉入稟申覆核
【禁蒙面法】岑敖暉申禁制《禁止蒙面規例》午夜生效　法官拒絕申請
00:49 2019/10/05
【禁蒙面法】岑敖暉申禁制《禁止蒙面規例》午夜生效　法官拒絕申請

你可能感興趣

【反修例】家校會支持政府訂立禁止蒙面規例
16:53 2019/10/04
【反修例】家校會支持政府訂立禁止蒙面規例
政府宣布凌晨實施《禁止蒙面規例》　郭卓堅岑敖暉入稟申覆核
19:42 2019/10/04
政府宣布凌晨實施《禁止蒙面規例》　郭卓堅岑敖暉入稟申覆核
【禁蒙面法】岑敖暉申禁制《禁止蒙面規例》午夜生效　法官拒絕申請
00:49 2019/10/05
【禁蒙面法】岑敖暉申禁制《禁止蒙面規例》午夜生效　法官拒絕申請
政治 鄧炳強 禁蒙面法 緊急法 保安 保安局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落
11:30 2023/03/21
【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
12:46 2023/03/21
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
19:00 2023/03/21
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱