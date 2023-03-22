【禁蒙面法】議員倡放寬禁蒙面法　鄧炳強：目前仍有必要維持

▲ 保安局局長鄧炳強表示，目前社會仍有國安隱患存在，禁蒙面法仍要維持。（資料圖片）

2019年反修例示威時期，政府引用《緊急法》訂立的《禁止蒙面規例》，至今仍生效，不過有議員提議考慮放寬禁止蒙面的限制，保安局局長鄧炳強表示，目前社會仍有國安隱患存在，有關法律仍要維持。

鄧炳強引述港澳事務辦公室主任夏寶龍指，特區政府要有憂患意識，居安思危，因國家安全風險仍然存在，社會上仍有破壞力量潛伏，港府須做好風險管理，及各方面預案。鄧炳強表示，社會上仍存在令人擔憂的事件，例如去年在住宅單位撿獲彈藥製造炸彈的原材料等，反映本港國安隱患仍存在，他表示，特區政府仍有必要保持蒙面規例，他強調，會密切留意社會情況，適時做出檢討。

至於口罩令與禁蒙面法是否會有衝突？鄧炳強形容是「兩回事」，他指，口罩令是處理公共衛生問題，禁蒙面法是處理危害公共安全情況。鄧炳強指出，穿戴蒙面物品非和平集會的核心，他強調，有關法律規管範圍只適用於《公安條例》下的公眾集會及遊行，以及違法、未經批准的集結，條例並不會影響市民日常生活中佩戴口罩。他又指，即使在公眾集會及遊行中佩戴口罩，有關行為是否違反規例，亦需根據實際情況而定。

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記者：關景騰