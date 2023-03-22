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【2023最新】最多農藥殘留蔬果排行榜　冠軍蟬聯8年芥菜辣椒含過百種殺蟲劑

食用安全 13:23 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

2023年最多農藥殘留蔬果排行榜，1款水果連續8年登榜首。

進食蔬果好處多，但市面不少蔬果可能含殘餘農藥。美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）日前公布年度「12種最骯髒蔬果」（Dirty Dozen™）排名，當中士多啤梨連續8年奪冠，而芥菜、辣椒等被驗出含過百種殺蟲劑。

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活得健康啲
【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

12種最骯髒蔬果

EWG通過對美國農藥部（USDA）及美國食品藥物管理局（ FDA）採集的46種水果，共46,567各樣本數據進行分析，並按農藥殘留量、農藥種數，整合出12款最骯髒蔬果名單：

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EWG指出，超過90%的士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、桃駁李和提子樣本，對兩種或以上農藥殘留檢測呈陽性。而羽衣甘藍和芥菜被驗出含多達103種殺蟲劑；辣椒和甜椒亦含有101種殺蟲劑。

15種最乾淨蔬果

至於最乾淨蔬果中，接近65%樣本沒有檢測出殘留農藥，而牛油果和粟米是最乾淨的農產品，只有不到2%樣本被檢出有殺蟲劑。點擊下圖看完整名單：

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果欄專家教正確清洗士多啤梨

本港果欄游炎記負責人琪琪曾接受TOPick訪問時表示，士多啤梨或多或少都有農藥，但不建議用專洗生果的肥皂清潔和用水浸泡，也不要預先清洗，以免士多啤梨浸爛和影響口感。她建議，大家吃士多啤梨前才用流水式清水沖洗，減少表面殘留農藥，也能保持味道和口感。

同場加映：專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

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本港食安中心建議，市民在進食蔬果之前，可用流動的清水沖洗蔬菜數次，再浸泡在清水約1小時、將蔬菜放在沸水內焯1分鐘或去掉蔬菜的外葉或削去外皮以清洗蔬果，又或者選購有機蔬果，避免殘餘農藥。

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責任編輯：羅嘉欣

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