【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然

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上一代的愛恨情仇，竟禍延下一代！據日媒「ananweb」報道，日本一名化名「寬子」的婦人，早年因為丈夫生意失敗欠巨債，帶埋女兒改嫁現任丈夫，女兒長大後結婚，想邀生父來參加婚禮，豈料寛子與前夫因此聯繫後舊情復熾，更在女方寓所偷情，現任丈夫發現後，為報復妻子，竟在繼女結婚典禮現場，播出妻子和前夫的激戰影片，令在場賓客嘩然，寛子硬住頭皮尷尬打圓場，前夫則無地自容速逃，一場本來開開開心心的婚禮被搞砸了，難怪女兒崩潰大哭說︰

媽媽毀了我的婚禮！

錄下偷情的證據

據知寬子早年因前夫生意失敗欠巨債離婚，之後便帶著女兒改嫁現任丈夫，生活一直無風無浪。今年20歲的女兒早前決定與男朋友拉埋天窗，希望生父來見證她出嫁，於是寬子重新和前夫連繫，邀請他參加女兒的婚禮。由於當年寛子是因財務問題被迫與前夫離婚，所以兩人重新聯繫後再度愛火重燃，寛子更趁住現任丈夫出差，女兒和未婚夫同居，大膽帶前夫返家偷情，不過丈夫原來早已察覺，更偷偷將拍攝狗狗的寵物攝影機鏡頭轉向主臥，錄下了兩人偷情的證據。

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在女兒結婚典禮當日，寬子的現任丈夫上台向大家宣布，準備了「驚喜」送給一眾來賓，寬子還以為是女兒的成長影片，沒想到播出的竟是她與前夫的偷情實錄。丈夫更拿著咪指着投影幕說影片中的人就是寬子和前夫︰

這兩個人發生外遇，並背叛了我。

女兒崩潰怨母親

賓客們紛紛以奇異目光投向這對偷情父母，前夫尷尬速逃，獨留現場的寬子惟有不斷向觀眾解釋︰「一定是有誤會！」。影片播出後，婚禮在難堪的場面下草草收場，寬子的父母親憤怒不已，女兒更崩潰大哭說︰「媽媽毀了我的婚禮」。

現任丈夫以此影片作為鐵證向寬子提出離婚，並要求妻子支付賠償金，同時寬子亦被丈夫逐出家門，與周遭親人斷了聯絡。雖然嬲丈夫搞砸了女兒的婚禮，但她亦自省說︰「是我先劈腿的，不管多麼痛苦，我背叛了對我來說很重要的人，並奪走了他的幸福，我只能帶著那個罪惡感生活。」

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