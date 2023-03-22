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【凍齡女神】42歲胡定欣深水埗被野生捕獲　淡妝零濾鏡獲網民大讚：好靚好瘦

保健美顏 16:29 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

42歲胡定欣深水埗被野生捕獲　淡妝零濾鏡獲網民大讚：好靚好瘦

現年42歲的視后胡定欣雖然愛情仍未有著落，但其擔正的TVB劇集《廉政狙擊》所飾演的女強人一角，亦正亦邪的演技卻令不少網民眼前一亮。鏡頭前的定欣，總是給人一種「氣場強大」的感覺；但現實中，最近就有網民野生捕獲到定欣，在沒有濾鏡、濃妝加持下，竟更顯年輕貌美。

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在剛過去的周六（18日），胡定欣於餐廳拍攝節目時，被不少網民野生捕獲，並將照片上載至網絡。照片中以淡狀亮相的她，一身便服裝扮，身穿藍色直條恤衫配牛仔長褲，又將頭髮束起，頓時減齡不少。有網民就感嘆當日的她，仿如一位學生般，多了幾分親切純樸！其他人亦留言大讚：「真人自帶光芒」、「好年輕」、「比電視上更美」。

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而眾所周知，定欣向來熱愛運動，她的IG亦上載了多張運動相，並大晒身上腹肌、馬甲線以及「老鼠仔」的鍛煉成果。事實上，她過去亦曾大方透露自己多年維持Fit爆身型的心得。

胡定欣保養3招

1.定期做運動：相對於「一味得個瘦字」，定欣更追求身型線條健康結實緊緻。因此她會集中做Hardcore Training（核心肌肉訓練）及TRX（懸吊訓練），來鍛鍊腹肌及手臂線條。此外，她亦會經常行山跑步、打拳，絕不偷懶。

2.健康飲食：因為運動量大，定欣絕不會極端地節食。不過，她指自己會少吃煎炸食物，而夜晚則盡量避免攝取澱粉質。

3.簡單護膚方面：由於運動可促使良好的新陳代謝，因此定欣只會以敷面膜來作為深層護理，以及徹底潔膚，便能輕易有好效果。

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責任編輯：羅嘉欣

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