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【明星育兒】兒子出國升學感經濟壓力　鄧建明感激太太成生活後盾

娛樂 12:26 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鄧健明外表硬淨，但談到兒子便盡展慈父本色。

太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey），在行內發展40年，已是備受敬重的音樂人，一早便成家立室的他，感激有位賢內助照顧家庭，讓自己可以在事業拼搏。而Joey的21歲獨子Justin，亦遺傳了爸爸的音樂細胞，玩得一手好樂器。自言在教學上，採開明態度的他，就讓兒子自己決定未來的人生方向。

近年鄧建明為ViuTV音樂節目《Chill Club》長駐任音樂總監，工作和收入皆穩定，他亦未有放下太極樂隊結他手的身份，跟隊友仍然定期舉行演出，最近他亦推出個人單曲《救命》，曲風繼續充滿搖滾，對音樂的那團火未有因年紀而減退。

父子感情要好。(受訪者提供)

年青打工遇好老闆

歌曲內容很貼地寫出小市民的生活壓力，既要為住屋而煩惱，同時物價不斷上揚，打工仔月尾除了食杯麵，還可以有甚麼選擇？Joey選擇這個題材，自有他的原因。「近年身邊很多樂手朋友，都因為經濟環境問題，可能開工不足，甚至已經轉行，雖然自己說不上是打工仔，但對生活壓力都有共鳴，所以好想藉歌曲唱出大家的心聲。」

在音樂圈已逾幾十年，其實Joey Tang入行時也打過工，他記得第一份工是電腦硬件售貨員，試過連續兩個月都做不到一單生意，只能靠底薪約2000元過生活。「之後做過一份銀行工，那時已經開始夾Band，當時老闆好好人，叫我如果想出去闖下便去做，若發展不好亦歡迎我回去工作，現在我們已是朋友，所以自己做老闆的話，也希望可以像他一樣善待員工。」

壓力大曾睡不好

鄧建明婚後成為一家之主，開始學習為未來籌謀，他笑言幸好娶了位好太太。「兒子出世後，她已經買儲蓄保險，為他將來而鋪路，亦因她當我的後盾，令我不致有太大壓力。」

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不過，幾年前兒子決定去澳洲升讀大學，Joey亦確感到少許經濟重擔。「有時會擔心如下個月不夠工作，會否影響生活開支，甚至晚上也睡不好。」

他分享如有壓力，不要屈在心裡，認為所有事都要獨力承擔，最重要找身邊人或朋友商量，總有解決方法。「我也會經常做動運，不亦是為了減壓，而是要努力保持外型，你的狀態和精神都好，才不會影響工作表現。」

不強迫兒子入行

Joey Tang囝囝Justin（鄧朗堯），遺傳了他的音樂天份，3、4歲已可拿著鼓棍，聽著歌曲打出整段拍子，但Joey沒強迫兒子學甚麼樂器，讓他按自己的喜好來學習，兒時參加非洲鼓班，加入鼓樂團，經常參加演出，曾是男拔中樂團敲擊手，亦代表學校參加學界合唱團比賽。而太極樂隊開演唱會時，Joey Tang也試過邀兒子同台合奏，展現兒子的演藝才華。

在新歌《救命》唱出小市民壓力。

雖然Justin 盡得其音樂細胞，Joey Tang卻不會干預兒子入行與否的決定。「他已經21歲，喜歡怎樣都可自己決定，像他幾年前想去澳洲讀電影，現在已經畢業，也說不用再靠父母養，他有自己的朋友圈，也想留在當地發展，我也由他決定，當然會有點不捨得，不過現資訊發達，可以經常溝通，放假也可以過去探他。」

外表硬淨的Joey Tang，談到兒子便盡展柔情。「過去幾年他去了外國讀書，疫情期間沒有返港，最近終於回來見面，他已經留了一把跟我一樣的長髮，身形又健碩不少，以前我很喜歡攬著兒子，現在見他像個巨人一樣，才發現兒子真的成長，不再是以前的小孩了。」鄧健明雖感慨，更為兒子成才而高興。

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記者：區家歷

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