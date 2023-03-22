【復活節2023】長假期親子放電10熱點合集　鬧市Glamping+賽車體驗+STEM工作坊【內附詳情】

▲ 荃灣廣場為顧客帶來Glamping體驗。（商場提供）

復活節若沒有遊埠計畫，留港同樣精彩好玩！以下推介10個室內戶外放電、消閒活動，保證大人小朋友都可以過一個充實假期！

1. 鬧市商場戶外Glamping體驗

Glamping 不用走到山旮旯，位於荃灣廣場 5樓的 PLAY GARDEN 既是荃灣鬧市中的喘息空間，亦是呷啡歎音樂的休閒地。由4月7日至10日，將聯同曾參與全民造星IV的參加者Emiko徐嘉蔚、Chanjo 陳祖、Kinki盧芷韻及人氣街頭Busker Alfred Wu 胡學軒大玩小清新歌曲。同時，亦與咖啡店Noc Coffee Co.合作，提供優質咖啡及烘焙美食，讓你於山系的Glamping 帳幕下，與一家大細及伴侶及好友打卡外，極盡視、聽、味及嗅覺享受，擁有前所未有的Glamping新體驗！

地點：荃灣廣場 L5 PLAY GARDEN空中樂園

日期：4 月 7 及 9 日（4:30pm-6:30pm）、4 月 8 及 10 日（3pm-5pm）



2. 合家歡「復活節尋蛋行動」

對小朋友而言，復活節的最佳節日活動必然是尋復活蛋遊戲！有得玩又有得食，最開心不過。傳說中這個活動更會令小朋友來年得到滿滿祝福，參與今年荃灣廣場「復活節尋蛋行動」的大小朋友，均可得到復活節糖果及價值約 HK$30 的商戶優惠券作獎賞，名額有限，先到先得！

地點：荃灣廣場及L5 PLAY GARDEN空中樂園

日期：4 月 1 日至 30 日

▲ 荃灣廣場Playful的打卡場景「玩樂童『萌』」。（商場提供）

3. LuLu豬春日櫻花祭

風靡全港的超人氣角色罐頭豬 LuLu 今個復活節帶來一趟仿日本賞櫻慢遊之旅，由4月3日至5月14日期間登陸沙田新城市廣場。嬌俏可愛的LuLu豬帶同首次現身商場的新角色「豬咪」一起充當導遊「豚」長，帶領「豚」友們走遍整個瀰漫粉紅色浪漫泡泡的櫻花祭，7大紅粉緋緋打卡位絕對令人少女心爆發！期間限定店亦同步開催，並率先發售罐頭豬LuLu全港首賣全新櫻花系列精品及周邊產品，最適合媽媽和囡囡齊齊影靚相！

地點：沙田新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓

日期：4 月 3 日至 5 月 14 日

4. 小小賽車手體驗

在賽道上風馳電掣不一定是成年人專利，小朋友也一樣可以！將軍澳中心於今個復活節帶來「小小賽車手體驗」，設置色彩繽紛的彩虹賽道，同時設計多個適合小車神馳騁的彎位和斜坡，讓小車手們享受速度的快感。The Point會員由3月24日起即可於The Point App或VIP會員專櫃換領「小小賽車手體驗入場券」，使用平衡車專用賽道進行10分鐘平衡車體驗！

地點：將軍澳中心G/F中庭

日期：3 月 31 日至 4 月 19 日

5. STEM「手動發電機」工作坊

趁着復活節長假，家長自然希望小朋友玩樂之餘亦可以增機增進知識。將軍澳中心將於 4 月首 3 個星期日舉辦「STEM『手動發電機』工作坊」，讓各位小小發明家寓學習於娛樂，一邊學習發電原理，一邊動動腦、動動手砌出手動發電機，點亮燈泡。

地點：將軍澳中心L2 君澳牙科中心對出

日期：4 月 2、9、16 日（2pm-3pm；3:30pm-4:30pm）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

6. 台灣Q版恐龍美食之旅

由 3 月 25 日起至 6 月 18 日，置富Malls邀請了台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」的「吃貨恐龍」日本童話系列來港，與香港朋友見面！

馬鞍山廣場就有桃太郎航海美食探險記，吃貨恐龍版的「桃太郎」將乘座 5 米高的冒險船「吃貨第一號」到達美食島，與「龍龍武士」、「三小福」等分享豐富的美食收穫 ！

+WOO嘉湖則有浦島太郎大搞深海龍宮吃貨派對，「浦島太郎」乘坐「元氣龜龜」到深海探險，小朋友可坐坐海龍王椅過過癮，「乙姬公主」更將一盡地主之誼，以龍宮美食達人身份引領嘗鮮。

置富都會更有金太郎勇闖森林美食團！由「金太郎」手執斧頭及美食，站在森林入口等待食物速遞，「石小童」亦在點算滿滿的復活蛋， 準備過個滿足的復活節！

地點：馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會

日期：3 月 25 日起至 6 月 18 日

7. 商場戶外打卡花園

小朋友假日要放電，大人則需要叉電！旺角MOKO商場最新充滿悠閒愜意的戶外空間「MOKO GARDEN @ L3」，集打卡裝置、戶外燈飾及小農圃於一身，到處花開草綠洋溢愜意氣息，以有幸福花之稱的大波斯菊為主題打造 3 大文青打卡位，讓你享受被森森綠意環抱的感覺。入夜後，燦爛醉人的燈飾令四周浪漫氛圍倍增，絕對是療癒心靈的最佳戶外享受！

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR/F 中庭

8. 戶外 40 隻發光巨蛋打卡位

葵芳新都會廣場於 3 月 24 日至 5 月 1 日呈獻「Eggs in Bloom」，包括 40 件大型發光彩蛋、「LOVE」字樣藝術裝置、以及趣味打卡牆等打卡位，更注入多個互動元素。整個佈置的最大亮點是 5 樓天空小屋內 30 隻發光的立體彩蛋，巨型的彩蛋佈滿小屋，發放源源不絕的驚喜！小朋友可走進去將彩蛋逐一拋起或滾動或蹲在蛋群中拍照，加入他們的互動創意，拍攝出與別不同的趣味影象，製作成社交媒體的 IG Story、IG Boomerang、Reels 等等，必定「呃 Likes」成功！部份彩蛋更會發光，製造日與夜截然不同的拍攝效果，切勿錯過！

地點：葵芳新都會廣場 L4 及 L5 的露天廣場

日期：3 月 24 日至 5 月 1 日

9. 精品咖啡及綠色「慢活市集」

集結近 50 個主打精品咖啡、綠色植物，以及精品首飾等本地特色品牌的「慢活市集」，讓一眾生活繁忙的都市人放慢步伐。不只大人可以享受戶外閒逛、購物的樂趣，小朋友也可以在戶外環境與陽光玩遊戲！ 市集場內更設有咖啡渣印章名信片工作坊，有興趣的話記得留意！

地點：葵芳新都會廣場L3 及 L4 露天廣場

日期：4 月 5 日至 10 日（11am – 8pm）

▲ 元朗 YOHO MALL舉辦「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，圖為60CM姆明小夜燈。（商場提供）

10. 巨型姆明 + 限定店 + 聯乘甜品登場

深受大人細路喜愛的姆明一族，今個復活節將登陸YOHO MALL，3米高的姆明將以招牌呆萌樣迎接粉絲到訪；另一邊更有姆明爸爸媽媽與歌妮、史力奇及小美亦同場現身！同場更設有全港最大「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，齊集 300 件芬蘭日台經典熱門精品及香港本地設計減塑產品。店舖仿照姆明家鄉「姆明谷」，以鮮黃色木板打造，充滿北歐格調，旁邊更有森系打卡位，粉絲必影！打卡購物之餘，更可以一嘗姆明、小美及史力奇造型的得意可愛牛奶布丁、馬卡龍棒、曲奇餅、布丁燒及芝士蛋糕等共 5 款甜點。

地點：元朗 YOHO MALL I 中庭

日期：3 月 23 日至 2023 年 4 月 14 日

記者：王嵐