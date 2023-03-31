【小學試題】數學搶分練習題答案 小數加法和減法練習
中小學 00:00 2023/03/31
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一.
1) 0.7
2) 14
3) 5.43
4) 5.31
5) 8.72
6) 27.58
7) 6.81
8) 11.05
二.
1) B
2) C
3) C
三.
1) 還餘絲帶：
5.2 - 1.28
= 3.92(米)
還餘絲帶3.92米。
2) 還欠：
92.2 - 57.5
= 34.7(元)
還欠34.7元。
3) 兩天練習鋼琴共用：
0.85 + 0.85 + 0.4
= 2.2(小時)
她這兩天練習鋼琴共用了2.2小時。
4a) 2050毫升 = 2.05升
水桶還可盛水：
4.8 - 2.05
= 2.75(升)
水桶還可盛水2.75升。
4b) 瓶內還有水：
3 - 2.75
= 0.25(升)
瓶內還有水0.25升。
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