【小學試題】數學搶分練習題答案　小數加法和減法練習

▲ 數學科搶分練習題答案。

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一.

1) 0.7

2) 14

3) 5.43

4) 5.31

5) 8.72

6) 27.58

7) 6.81

8) 11.05

二.

1) B

2) C

3) C

三.

1) 還餘絲帶：

5.2 - 1.28

= 3.92(米)

還餘絲帶3.92米。

2) 還欠：

92.2 - 57.5

= 34.7(元)

還欠34.7元。

3) 兩天練習鋼琴共用：

0.85 + 0.85 + 0.4

= 2.2(小時)

她這兩天練習鋼琴共用了2.2小時。

4a) 2050毫升 = 2.05升

水桶還可盛水：

4.8 - 2.05

= 2.75(升)

水桶還可盛水2.75升。

4b) 瓶內還有水：

3 - 2.75

= 0.25(升)

瓶內還有水0.25升。

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