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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【小學試題】數學搶分練習題答案　小數加法和減法練習

中小學 00:00 2023/03/31

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

數學科搶分練習題答案。

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

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一.

1) 0.7

2) 14

3) 5.43

4) 5.31

5) 8.72

6) 27.58

7) 6.81

8) 11.05

二.

1) B

2) C

3) C

三. 

1) 還餘絲帶：
5.2 - 1.28
= 3.92(米)
還餘絲帶3.92米。

2) 還欠：
92.2 - 57.5
= 34.7(元)
還欠34.7元。

3) 兩天練習鋼琴共用：
0.85 + 0.85 + 0.4
= 2.2(小時)
她這兩天練習鋼琴共用了2.2小時。

4a) 2050毫升 = 2.05升
水桶還可盛水：
4.8 - 2.05
= 2.75(升)
水桶還可盛水2.75升。

4b) 瓶內還有水：
3 - 2.75
= 0.25(升)
瓶內還有水0.25升。

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