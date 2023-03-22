【自力更生】張致恒老婆雯雯開童裝網店養家　標榜韓國貨卻被揭淘寶同款

▲ 張致恒老婆雯雯開設童裝網店，被指標榜韓國貨卻有部分款式能在淘寶網找到。

現年38歲的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚4年多誕下3子，但夫妻關係時好時壞，雯雯多次發文揚言會離婚，要靠自己養家。雖然離婚得個講字，但雯雯最近已開設2間網店分別賣寵物零食和童裝，Steven皆秒速追蹤，可是雯雯的童裝網店被揭發標榜韓國貨，卻有部分款式能在淘寶找到同款。

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Steven被爆欠債纍纍，一家五口生活拮据，雯雯曾在IG限時動態斥責老公又懶又廢，做人唔爭氣。既然老公太廢，雯雯惟有靠自己爭氣，繼早前開設IG網店售賣純手工寵物零食後，雯雯再開IG網店賣童裝，昨天正式開始試業。

▲ 雯雯出story宣傳自己的童裝網店試業。（IG截圖）

兩間網店都獲Steven秒速追蹤，未知他有沒有幫手。在童裝網店的介紹中，寫明會出售服裝、幼兒用品和玩具，並特別註明「所有貨品一經下單 不退款 無貨全數退回」，預訂貨品約3至5星期到貨，呼籲買家耐心等候。

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兒子未有做model做生招牌

雯雯曾表示，不介意讓快將4歲的大仔張天寶出鏡做童星，但童裝網店則未見兒子做小model。不過，有傳媒揭發網店的衣服雖然標榜是韓國貨，但部分卻能在淘寶找到同款，連貨物照片都一樣，淘寶價錢最少便宜一半，未知衣服的質料是否一樣。小編今天再到網店翻查，見到淘寶同款衣服的帖文沒有再寫明韓國製。

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而雯雯在寵物零食網店中，有特別標明「因要照顧小朋友，只限星期六，錦上路站交收。」由於雯雯沒有聘請外傭，從其IG所見，她平日要一打三湊仔，並親自接送兒子返學放學，現在還要抽時間出貨交收，生活真的不容易。

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責任編輯︰王明芳