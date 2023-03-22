【復活節2023】節日朱古力禮品 彩蛋+賓尼兔造型可愛最宜打卡

▲ 不少店舖推出復活節朱古力，Schoggi Meier 的節日朱古力更以賓尼兔及彩蛋做主題，賣相精緻，打卡一流。

復活節即將到臨，節日象徵新的開始，復活蛋有重生之意，不妨為家人或友人送上朱古力復活蛋表心意，以下有3款選擇，豐儉由人，大家可對號入座。

1. 半島精品店

半島精品店即日至4月11日推出「喜迎復活節」系列，包括朱古力及復活節蛋糕，其中有造型別致的限量版「精彩復活蛋」（$780），用小木槌敲開手工製朱古力蛋外殼，細味品嚐可愛朱古力半島門僮熊，榛子朱古力脆脆及朱古力杏仁的甜美滋味，朱古力迷不容錯過。

除朱古力外，半島精品店亦推出「復活頌」節日蛋糕($438/4人分量，$88/1件)，以牛油酥餅底配香滑椰子慕絲、濃郁芒果忌廉及鬆軟斑蘭海綿蛋糕，再鋪一層新鮮芒果肉，而手工製的朱古力鳥巢和彩蛋乃復活節象徵，歡度佳節的上乘之選，觸動視覺與味蕾。

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

2. LUCULLUS龍島

LUCULLUS龍島推出限定復活節系列，以兩款全新配有可愛插圖包裝及精巧造型產品的復活節禮盒，包括：可愛小雞朱古力禮盒和復活奇趣雜錦禮盒。

其中的可愛小雞朱古力禮盒($388／盒)，空心的黑朱古力小雞外殼內藏著LUCULLUS龍島預備的滋味驚喜。以隨禮盒附上的小木鎚敲開便可發現小雞造型的Chickee脆米黑朱古力、迷你彩色朱古力蛋 及 彩虹棉花糖，吃玩集於一身，以豐富的趣味與滿足感來體驗節日的意義。

另外的復活奇趣雜錦禮盒($158／12件)，以趣緻小雞為主題的禮盒，花團錦簇，為復活節注入春日的溫柔及生命力。禮盒內有12件LUCULLUS龍島精心配搭的趣緻曲奇及經典手工朱古力，一次滿足多個甜美憧憬，體驗多重滋味享受。

▲ LUCULLUS龍島愛小雞朱古力禮盒($388／盒)

LUCULLUS龍島

地址：銅鑼灣崇光百貨地庫二層

電話：2574 1318

3. Schoggi Meier

Schoggi Meier 推出色彩繽紛的復活節主題系列，包括充滿驚喜的「敲敲朱古力蛋」及「藝術塗鴉棉花糖朱古力蛋」，選用優質的瑞士朱古力原材料，在香港新鮮製造，由即日起買滿$1,000可享免運費送貨服務。

想有得玩又有得食，不妨挑選這款「敲敲復活蛋」($237)，用小木槌輕輕敲開滿載春日氣色的復活蛋，趣緻的椰子味小兔、芒果熱情果味小雞、紅蘿蔔造型朱古力及復活蛋立即蜂擁而出，與你迎接佳節。

▲ 左：Schoggi Meier潑墨塗鴉造型的朱古力蛋($90)；右：「敲敲復活蛋」($237)

潑墨塗鴉造型的朱古力蛋($90)則充滿藝術感，內藏滿滿的迷你棉花糖，由內至外都均色彩繽紛，配合可愛的小籃子，這份驚喜必定深得小朋友歡心。

電話：2783 8663

撰文：招美寶