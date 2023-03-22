【昏迷男童】3歲兒鼻手術疑醫療事故致腦癱　父不堪壓力走佬母獨力照顧

▲ 內地一名3歲男童，做鼻手術疑醫療事故致腦癱。

一場醫療事故，令本來活潑好動的3歲男童變成腦癱。涉事男童去年7月做鼻腔手術，手術後口鼻突然噴出大量血，其後確診腦癱，昏迷半年。現時男童雖然能張開眼，但無法用語言表達和交流，更不時全身抽搐，爸爸不堪壓力走佬，剩下媽媽照顧病兒。

3歲兒進行鼻手術

綜合內地傳媒報道，廣西桂林3歲男童小源平日說話鼻音重，反覆睡眠打鼾，張口呼吸長達3個多月，於是媽媽羅女士去年7月9日帶兒子到桂林醫學院第二附屬醫院耳鼻喉專科，經檢查後，醫生診斷小源腺樣體肥大，建議做手術。腺樣體是位於鼻咽及鼻孔後、口腔頂部的小塊淋巴組織，具有跟扁桃腺類似的免疫功能，可阻止細菌和病毒從鼻腔入侵。

最新影片︰

7月12日上午9時，醫生為小源進行鼻內鏡腺樣體切除手術，歷1小時多，負責手術醫生從手術室出來，告知小源爸爸手術很成功後離開。

下午3時，小源推出手術室做腦部CT，當時還未甦醒，更突然抽搐並口吐少許白沫，醫生為小源打鎮靜劑並做完腦部CT檢查後，送回病房。耳鼻喉科主任告訴小源家人，小源的情況不屬於他們專業範圍，建議轉到兒科觀察和繼續治療。

疑醫療事故致腦癱

小源被轉到兒科普通病房，在半小時後，他的嘴和鼻子突然噴出大量血液，並伴隨強烈的抽搐，醫生為他進行搶救。數天後，家人認為該醫院無繼續治療條件，見小源情況稍微好轉後轉到南溪山醫院治療，至今年1月14日出院。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據南溪山醫院的出院診斷顯示，小源為混合型腦性癱瘓、缺血缺氧性腦病後遺症、症狀性癲癇等。媽媽指小源現在除了缺氧缺血引發的腦癱外，還有癲癇和強直性脊柱炎，發作起來特別痛苦，晚上更是難以入睡。

小源術後昏迷近半年，雖然能睜開眼睛，但無法用語言表達和交流，時不時全身抽搐。強直性脊柱炎和癲癇而整個人身體繃緊，並伴隨無神的雙目，撕心裂肺的喊叫哭聲。

爸爸不堪壓力走佬

兒子出醫療事故後半年，爸爸陳某選擇離家出走，在1月23日，留下信息及一張桂林至廣州的車票，表示兒子每天都在無盡的苦難中煎熬，也許放手對兒子來說是最好的解脫，「我選擇淨身出戶」。至今，羅女士尚未能聯繫到老公。

媽媽主力照顧兒子，但由於朝早要返工，由婆婆負責照顧小源，晚上由2人輪流起床照顧，十分辛苦。

不滿涉事醫院處罰輕

兒子發生醫療事故後，媽媽多次向臨桂區衛健局投訴反映情況，今年1月，涉事的桂林醫學院第二附屬醫院，因未按規定告知患者病情和醫療措施等，被警告及罰款4萬人民幣（約4.6萬港元），家屬認為處罰過輕而不滿，提出民事訴訟，於20日（同一），臨桂區人民法院已受理案件。

媽媽希望醫好兒子，為兒子討回公道︰

小源完全治癒的可能性不大，但我不想放棄，不管是為了一個渺茫的希望，我還是要盡一個母親的責任，我都要全力的救他。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳