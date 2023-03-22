【廉政狙擊】陳展鵬忠奸難辨騷演技　羅霖不諳水性又屙又嘔：跣低咗幾次

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》結局周劇情高潮迭起，最大驚喜是Martin並非一個人，今晚一集更將會開始陸續現真身，除之前已露出馬腳的黎主任（胡渭康飾），只在《廉政狙擊》開頭及中段約略出過場的陳展鵬亦驚爆是其中一員。

陳展鵬飾演的O記總警司畢Sir，與卓廷光（黃智賢飾）有著一段不為人知的悲慘過去，二人互相扶持及幫助下才捱過困境走到今天，既是摯友亦是戰友，關係匪淺。

繼明借故向畢Sir投誠

昨晚（3月21日）《廉政狙擊》繼明（王浩信飾）在以凡（吳卓羲飾）家中憑藉一支煙頭，鎖定畢Sir Martin身份，今集繼明將借故向畢Sir投誠，企圖套取更多線索。

不過，畢Sir並沒有中繼明圈套，反而馬上致電廷光著其小心防備繼明。

展鵬騷視帝功力

在劇組率先發布的預告宣傳照中，今晚（3月22日）及明晚（3月23日）展鵬將大晒視帝功架，憑藉幾個眼神及微表情，細緻演繹出盤算、陰險及沉著應戰等多種不同心理狀態，尤其面對廷光試探是否「二五仔」時，展鵬自若而又帶點擔憂的眼神，配以一句義氣對白：「冇你就冇我，點還都還唔晒」更是搶戲。

但畢Sir真實並非如表面一樣見利忘義，他在超危急關頭將扶助前下屬繼明一把，並換來超洋蔥下場。到底畢Sir是突然良心發現回頭是岸、還是另有原因？密切留意今、明兩晚播出的第23及24集。

醫護人員駐守

另外，劇組今日還率先曝光《廉政狙擊》第24集羅霖及高鈞賢跳海場口的拍攝花絮。

為拍好該場及另外兩場船上戲，劇組前後總共租用了至少6艘大小不同的船，包括有醫護人員駐守的救生艇；負責運送工作人員、演員及物資的兩架板仔。

負責「出鏡」的遊艇及快艇；及用作拍攝基地的大船。

而在第24集出現的「羅霖跳海搵仔」場口，雖然只有分零兩分鐘，但拍攝時間卻長達大半天，除因要拍完近鏡拍Wide shot、兼要上水落水外，還因為拍攝現場十分大風。

高鈞賢馬步夠穩

據官方發布的拍攝花絮，羅霖、黃智賢（Ben）及高鈞賢身處搖晃不斷的遊艇上相當辛苦，頭髮亂了之餘羅霖更一度辛苦至苦笑，至於Ben則不停搞爛gag自我振作。

3人之中，以高鈞賢穩定性最高，不但對於船隻搖擺不停零反應，不用埋位期間更只靠「馬步」站穩，然後全程低頭極速覆message。

笑問高鈞賢為何如此「神乎其技」，他笑言：「我由細到大都係玩冰上曲棍球，同埋我識滑雪架嘛，加上我有其他業務，依家又做緊自己嘅服裝品牌，所以覆message係好緊要嘅。因為場戲我唔係好多對白，最緊要係安全救到阿媽，同埋好認真咁跳落海度。」

談到該場落水戲，高鈞賢感激劇組貼心安排：「佢哋安排得好好，我記得以前拍過一次落海戲，嗰時踩咗十五分鐘水，但係冇救生員傍住，嗰時喺海度飄吓飄吓，我會有好多幻想，會諗有鯊魚或突然抽筋點算。但《廉政》就有晒潛水人員喺度準備，所以場戲拍得好順利、一Take過。」

羅霖親身上陣

同樣有落水戲的羅霖（Candy）透露因不懂游泳故獲安排替身，但仍需親身上陣演水中掙扎戲份：「嗰日都好大浪，因為我唔識游水，所以拍之前我好擔心，問過導演幾次點拍，因為我好驚，平時喺泳池我都驚架喇，海就更加驚，因為見唔到底。導演就叫我唔使擔心，話到時會有替身。」

Candy又指拍攝臨跳落海劇情前，因現場大風又大浪，結果雖然有阿仔高鈞賢傍住，仍是狀況百出：「我企都企唔穩，跣低咗幾次，仲畀石頭擦損腳，飲咗好多啖海水。跟住我返到屋企就肚屙喇，可能同飲咗海水有關，但見到拍出嚟效果好，都值得喇。」

她又謂當日雖已吃了暈浪丸打底，但仍敵不過風浪：「我係好易暈浪嘅，食咗暈浪丸之後都係嘔。」

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