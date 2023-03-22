【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱《蘋果》案後擔憂《立場》被針對

▲ 區域法院。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（22日）於區域法院續審。鍾續於控方盤問下作供，鍾供稱當時《港區國安法》的紅線並不明確，不少執法依據不清楚，又指正正是《蘋果日報》案，才開始擔憂《立場新聞》會被針對。

3名被告為Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續於控方盤問下作供，鍾供稱，他將《立場新聞》的評論文章下架前，曾考慮將某個時段前的報道全部下架。鍾指，當時認為在言論、新聞自由下，《立場新聞》的報道不應會被檢控，但在當時的政治形勢下亦會存有警惕，鍾亦在《蘋果日報》案中發現一般新聞報道，如報道外國議員呼籲制裁中國亦會在檢控材料之內。

控方遂指出，這表示鍾當時已了解到報道制裁是有問題。鍾同意上述說法，指他當時已意識到無法掌握紅線。

控方又問及為何鍾會對《港區國安法》有擔憂，鍾稱，當時太太陳沛敏已涉《蘋果日報》案被捕，加上當時的氣氛、環境，「點會無擔憂」。

鍾又指，當時《港區國安法》的紅線並不明確，不少執法依據不清楚，《蘋果日報》案亦在某程度上印證某些疑慮。鍾續指，傳媒按道理並非《港區國安法》的針對對象，但正正是《蘋果日報》案，鍾開始擔憂《立場新聞》會被針對。鍾續指，正正是無法準確掌握紅線才是令人最擔憂，亦令他覺得要認真考慮是否將文章下架。

控方又問及鍾為何未有讓律師查看文章有否問題。鍾指，當時並沒有以《港區國安法》針對傳媒的先例，因此當時認為以政治判斷審視文章較合適。

鍾續指，當時需要讓律師審視的文章逾2萬篇，加上律師亦未必能確切判斷那些文章有問題，故只可運用自己的判斷，最終將評論文章下架。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟