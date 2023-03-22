【強積金】許正宇：研究增加投資選項　包括政府未來發行的綠債等

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府研究增加強積金的投資選擇。（曾耀輝攝）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，會因應市場發展及計劃成員所需，研究檢討強積金准許投資項目，以提供更優質的強積金投資選擇，包括計劃在政府未來發行的綠色債券和基建債券時，撥出一定比例，優先讓強積金基金投資。

許正宇今日在立法會回應議員質詢時說，理解強積金投資表現備受關注，當局多年來推出強積金預設投資、自願性供款，及便利強積金投資內地A股等，都促進市場競爭，令收費下調，當局正全力開發積金易平台，讓市民有效管理強積金。

許正宇續指，目前強積金制度提供超過400個成分基金予計劃成員，根據其投資目標及承受風險的能力作出選擇，包括與恒指掛鈎的交易所買賣基金(例如盈富基金)，他表示，會檢視不同強積金投資方案的可能性。

對於勞工界立法會議員周小松提議，為投資回報高的受託人，給予更高的手續費，低則給予懲罰。

許正宇表示，未來會著重教育，他指，目前每個強積金計劃都提供保守基金，即以港元儲蓄存款利率為投資目標的保本基金，而這些基金佔整體資產管理的百分之七，供市民選擇，他形容，有關基金佔比不少，但許正宇指，即使提供很多投資選擇，作為投資選擇者的強積金成員，如何作出選擇，衡量投資風險，需要宣傳教育，未來會在有關方面作出一些功夫。

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記者：關景騰