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【詐騙強積金】虛報完全喪失行為能力騙取630萬元強積金　12人涉偽造文書被拘

社會 13:20 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中區重案組第一隊督察嚴思浩。（曾秋文攝）

警方偵破一個詐騙強積金供款的集團。警方較早時接獲一間強積金受託公司的報案，指有人懷疑用偽造醫院的證明文件，以完全喪失行為能力理由，提早取回強積金，過去兩日拘捕12名男女「行使偽造文書」罪，涉及款項達630萬元。

中區重案組第一隊督察嚴思浩表示，該間強積金受託公司由2021年1月至2022年4月，接獲34個以同一理由的申請，最後共批出30個申請，款項達630萬元，其後他們懐疑醫院的證明文件屬偽造，於是報警。警方經調查後，過去兩日拘捕11名申請者，年齡介乎34至60歲，及一名58歲姓李的財務中介公司男負責人。

（曾秋文攝）

調查顯示，該間財務中介公司透過中間人隨機致電，聲稱可以提早取回強積金，並會提供偽造的公立醫院証明文件，事成後需繳付10至15%作佣金。被捕申請人中有報稱廚師、銀行職員、巴士司機、建築工人、運輸工人及無業等，部份聲稱因經濟困難而提早取出強積金而犯案。行動中檢獲銀行卡、電腦、強積金供款文件及47萬元現金，調查行動仍繼續進行，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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偽造 罪案 強積金

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