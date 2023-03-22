  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁詠琪倫永亮唱作新歌《停一停•心呼吸》　Gigi：情緒平復對處理事有幫助

娛樂 13:31 2023/03/22

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

每個人都希望求得簡易安心法，由常霖法師等善長成立的「心呼吸」慈善團體，正正回應這方面的需要。

今次更邀梁詠琪（Gigi）為機構親自演譯主題曲《停一停•心呼吸》，歌曲由音樂家倫永亮（Anthony）作曲，還有導演袁劍偉（Steve）為歌曲創作及製作MV，齊推動心呼吸 – 「用心感受呼吸」這簡單安住情緒的方法。

把雜念沉澱

事業及家庭兼顧得宜的Gigi，原來也有壓力爆煲的時候，她相信心不能「開」，就是有東西壓著，「心呼吸」就是移開「心頭大石」的方法，她說：「每當想發脾氣、擔心等，我就立即停一停，用心感受呼吸，隔了一會，情緒便能平復，對處理面前的事很有幫助。」

Anthony大表贊同，他分享為「心呼吸」應用程式（APP）製作不同靜坐聲音時的經驗：「起初5分鐘未到便雜念紛飛，難以集中，後來回到一呼一吸，把雜念沉澱，創作力便回來了。」

緩和負面情緒

常霖法師感謝Gigi、Anthony及Steve義務推動心呼吸：「推動心呼吸是一件漫長及持續的工作，感謝他們三位義不容辭仗義相助，讓心呼吸廣及不同層面，為香港人在疫情後重建心的力量，就如歌詞所言，『呼吸你我都可，思慮一閃即過，試試去練習一息裡放低枷鎖』，透過學習及持續的練習，負面情緒定能得以緩和。」

Gigi分享在中環鬧市拍MV的難忘經驗：「Steve專業地用大氣球演釋我們不同的情緒。我第一次站在中環十字路口，靠著比我高的大氣球，一邊廂要平和地唱歌，那邊廂身旁的人車匆忙閃過，這刻要平衡身心，非靠心呼吸不可。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
19:32 2023/01/19
【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
17:30 2023/02/23
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數歌手被批雙面人　被商台暫停職務三個月：反思過後再重新出發
12:46 2023/02/27
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數歌手被批雙面人　被商台暫停職務三個月：反思過後再重新出發

你可能感興趣

【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
19:32 2023/01/19
【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
17:30 2023/02/23
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
梁詠琪 導演 正能量 MV 歌曲

最高瀏覽

【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落
11:30 2023/03/21
【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR　傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
12:46 2023/03/21
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
19:00 2023/03/21
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱