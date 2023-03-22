梁詠琪倫永亮唱作新歌《停一停•心呼吸》　Gigi：情緒平復對處理事有幫助

每個人都希望求得簡易安心法，由常霖法師等善長成立的「心呼吸」慈善團體，正正回應這方面的需要。

今次更邀梁詠琪（Gigi）為機構親自演譯主題曲《停一停•心呼吸》，歌曲由音樂家倫永亮（Anthony）作曲，還有導演袁劍偉（Steve）為歌曲創作及製作MV，齊推動心呼吸 – 「用心感受呼吸」這簡單安住情緒的方法。

把雜念沉澱

事業及家庭兼顧得宜的Gigi，原來也有壓力爆煲的時候，她相信心不能「開」，就是有東西壓著，「心呼吸」就是移開「心頭大石」的方法，她說：「每當想發脾氣、擔心等，我就立即停一停，用心感受呼吸，隔了一會，情緒便能平復，對處理面前的事很有幫助。」

Anthony大表贊同，他分享為「心呼吸」應用程式（APP）製作不同靜坐聲音時的經驗：「起初5分鐘未到便雜念紛飛，難以集中，後來回到一呼一吸，把雜念沉澱，創作力便回來了。」

緩和負面情緒

常霖法師感謝Gigi、Anthony及Steve義務推動心呼吸：「推動心呼吸是一件漫長及持續的工作，感謝他們三位義不容辭仗義相助，讓心呼吸廣及不同層面，為香港人在疫情後重建心的力量，就如歌詞所言，『呼吸你我都可，思慮一閃即過，試試去練習一息裡放低枷鎖』，透過學習及持續的練習，負面情緒定能得以緩和。」

Gigi分享在中環鬧市拍MV的難忘經驗：「Steve專業地用大氣球演釋我們不同的情緒。我第一次站在中環十字路口，靠著比我高的大氣球，一邊廂要平和地唱歌，那邊廂身旁的人車匆忙閃過，這刻要平衡身心，非靠心呼吸不可。」

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