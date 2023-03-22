【人口販賣】22歲仔失聯多日　家人收不尋常訊息揭墮緬甸賣豬仔騙局

▲ 22歲仔失聯多日，家人收不尋常訊息，揭墮緬甸賣豬仔騙局。

早前東南亞多地發生「賣豬仔」騙案，不少人受騙到柬埔寨、緬甸等國家，遭禁錮從事非法工作。近日内地再頻繁發生多宗涉及緬甸的求職騙案，雲南就有一名22歲男子，聲稱前往貴州參加朋友婚禮後失聯，其後弟弟接到他的求救訊息，懷疑哥哥被騙到緬甸，已報警求助。

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綜合内地媒體報道，雲南昆明20歲男子小鄧，最近受訪講述了其22歲哥哥被騙到緬甸的痛心經歷。小鄧表示，哥哥於15日稱要前往貴州參加朋友婚禮，當日晚上8時左右說貴州朋友的親戚來接他。直至18日，公司打電話告知小鄧，其哥哥沒有去上班，也聯繫不上。小鄧即發現找不到人，哥哥也沒有參加貴州朋友的婚禮，於是報警求助。

警方調查發現，哥哥最後顯示的位置在雲南省臨滄市鎮康縣，懷疑他曾在中緬邊境線附近徘徊。小鄧更表示，20日及21日晚上，哥哥曾向他發送了求救訊息，將自己的所在位置分享給小鄧，並稱報警或告知媒體都可以，還表示自己已被人控制，讓弟弟「裝沒看見」：「你們曉得就可以了，不要發其他信息給我。」目前小鄧已將最新情況告知警方，期望能早日找回哥哥。

內地近日不斷發生受電信公司的「高薪誘惑」而被騙去緬甸的個案，包括早期安徽4名大學生實習期間因此偷越國境，到緬甸失聯數日後被安全送回；甘肅武威亦有一名21歲男子在年初看到一則司機招聘的訊息，此後他致電家人說自己2月4日從雲南出境，目前在緬甸已被控制，家人已一年未能聯絡他，同時還發現鄰村一男子一同被騙，二人均失聯，最後該男子的家人報警。

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有緬北逃亡者曾受訪透露，所謂的「高薪工作」其實就是從事電信詐騙，而且在緬甸人就跟貨品一樣被公開買賣，更流傳着「進了緬北反抗被毒打，逃跑更不可能」的説法，也有很多人用「嘎腰子」代稱從業者將面臨的嚴酷懲罰，意思是如果進去後沒業績就會被轉賣給其他公司，或是被「摘器官」販賣，榨乾最後一點剩餘的利用價值。

而不少港人亦曾慘遭東南亞騙案，被困緬甸「KK園區」，有受害者曾透露，KK園區内有不少港人一度被困一間房内，不能自由走動。當被販賣到KK園區後基本上不能再轉賣，就直接被活摘器官，然後棄屍公海。

保安局去年12月16日曾統計，自保安局專責小組「協助在外香港居民小組」成立以來，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，合共21名求助人分別由柬埔寨及緬甸安全回港。

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責任編輯：羅嘉欣