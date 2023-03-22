【著數優惠】8大酒店餐廳自助餐優惠推介　香格里拉買2送1+富豪買2送2【內附連結】

▲ 多間酒店及餐廳推出全新主題自助餐，部份更有早鳥優惠。（酒店提供）

過往幾年歎自助餐也有所避忌，但最近疫情終於放緩，大家毋須再強制戴口罩，可能很free地行街食飯睇戲，當然要來個報復式放題大吃大喝。這次精選了多款近月新推出的自助餐，部分更有限時優惠，要把握機會擦返餐好！

(1) 港島香格里拉cafe TOO︰「港式．港食」自助餐

最近與多間本地知名食府合作，推出「港式．港食」自助餐盛宴，必嘗美食包括有米芝蓮一樂燒鵝的招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵，以及蛋撻、菠蘿包等多地道美食，並不定期更新，為食客送上驚喜。

優惠︰

即日起至4月30日以優惠碼HKSLC0313訂座，即可享買二送一禮遇（不適用於4月7日至10日）；或由即日起至4月30日，以優惠碼CT2023MAR訂座，即可享低至8折優惠，設限額，訂滿即止。

頭兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐，第三位或以上的同行小童可享半價。

4至11歲小童可享原價5折優惠。

地址︰中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓

電話︰2820 8571

價錢（須另加一）︰

午餐：周一至周五$498/位、周六$558/位；

晚餐：周一至周四$768/位、周五至周日$798/位

(2) 九龍香格里拉Cafe Kool︰星期三環球焦點海鮮之夜

Cafe Kool每逢周三晚都會推出豐盛的海鮮之夜，廚師團隊會搜羅各地的優質食材，製作出多款鮮味十足的菜式，包括法式龍蝦湯、白酒煮青口、鮑魚魚肚羹等，色香味俱全。

其他日子主打的國際風味自助餐，當中的凍海鮮款式亦眾多，如有只限晚市供應的原隻龍蝦（每位一隻）及即開生蠔、正宗印度烤雞及薄餅等，最適合與摯親好友來聚餐。

優惠︰

即日起至4月30日以優惠碼HKSLC0313訂座，即可享買二送一禮遇（不適用於4月7日至10日）；或由即日起至4月30日，以優惠碼ZZTH2303訂座，即可享低至8折優惠，設限額，訂滿即止。

頭兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐，第三位或以上的同行小童可享半價。

4至11歲小童可享原價5折優惠。

地址︰尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓

電話︰2733 8753

價錢（須另加一）︰

午餐：周一至周五$428/位、周六及公眾假期$528/位；

晚餐：周一至周四$728/位、周五至周日$758/位

(3) 香港嘉里酒店大灣咖啡廳︰自然天成自助餐

大灣咖啡廳大玩環保概念，推出「自然天成」可持續美食自助晚餐，打造出從農場到餐桌的綠色餐飲體驗，以慶祝4月的世界地球月。一系列特色菜式會以酒店自家菜園「里」所種植的有機香草及蔬菜及本地可持續食材入饌，推介包括黑松露燒雞、蜜汁叉燒、巴馬臣芝士輪即製凱撒沙律等，中西風味共冶一爐。

優惠︰

即日起至4月30日以優惠碼HKSLC0313訂座，即可享買二送一禮遇（不適用於4月7日至10日）。

頭兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐，第三位或以上的同行小童可享半價。

4至11歲小童可享原價5折優惠。

即日起至3月31日，於網上預訂平日自助晚餐即享低至6折優惠，設限額，訂滿即止。

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話︰2252 5246

價錢（須另加一）︰

晚餐：周一至周四$708/位、周五至周日$808/位

(4) 帝京酒店花月庭︰新西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐

花月庭由4月1日起至6月30日，會推出全新的「新西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐」，會以生長於新西蘭與南極之間純淨天然水域約200至500 米深海的小龍蝦（Scampi）為主題。這款小龍蝦屬野生蝦，肉質嫩滑細緻並富彈性，鮮味甚至可媲美牡丹蝦等高級刺身，讓一眾海鮮控大擦海中珍寶。

餐廳每逢周五晚更特設即場黃鰭金槍魚席前解體表演，選用重約40公斤的原條直送黃鰭金槍魚，在食客面前即劏，製成最新鮮的吞拿魚刺身。其他日子亦會不定期供應即切魚生，包括池魚、鱆紅魚、三文魚等，讓大家品嘗多款不同肥美優質刺身。

優惠︰

凡惠顧周一至周四全時段自助晚餐，每位客人可額外獲贈一份意式焗小龍蝦伴香草牛油薯蓉。

地址︰太子道西193帝京酒店2樓

電話︰2622 6154

價錢︰

全時段︰周一至周四成人$718、小童$438；周五至日成人$798、小童$508

分段優惠（5:45pm-7:45pm/8pm-10pm）︰成人：$455起、小童：$290起

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(5) 西九文化區ADD+︰周末自助晚餐

坐落西九文化區的嶄新全日餐飲概念餐廳ADD+，最近推出全新的周末自助晚餐，讓食客在西九藝術公園的廣闊景觀及迷人維港海景襯托下，品嘗多國美饌。

菜式有幾十款選擇，包括海鮮冷盤的龍蝦、長腳蟹腳及虎蝦等，並設有刺身及壽司站，提供直送的新鮮拖羅、牡丹蝦、帶子、油甘魚及和牛等。

其餘豐富菜式還有北京片皮鴨、香煎鵝肝、威靈頓牛柳等。期間大廚還會不定時用餐車奉上特色限定熱辣辣的美食，如滋補羊肚菌燉雞湯、芝士焗龍蝦、鮑汁扣四頭南非鮑魚伴鵝掌及火焰雪山。

優惠︰

每4位同行客人，可報銷乘搭的士前往餐廳的費用，最多$100。

兩小時免費泊車禮遇。

地址：九龍博物館道38號M+ B1層

電話︰2656 4108

供應時間︰周五及周六6:30pm-9:30pm

價錢：成人$588、小童$388（須另加一）

(6) 富豪酒店︰復活節自助餐

富豪酒店旗下5間酒店以「繽紛復活節」為主題，推出復活節自助午餐及自助晚餐，包括有富豪香港酒店的「雙龍盛宴．龍蝦龍躉海鮮薈自助晚餐」、富豪九龍酒店的「意．泰饕宴自助晚餐」、麗豪航天城酒店的「龍蝦．鵝肝海鮮自助晚餐」等。

優惠︰

價錢（已加一）︰

各酒店午餐︰周一至周五成人$371.8起、小童$261.8起；周六、日及公眾假期成人$415.8、小童$305.8

各酒店晚餐︰周一至周四成人$635.8起、小童$448.8起；周五至日、公眾假期及前夕$701.8起、小童$492.8起

(7) 香港康得思酒店 The Place︰饕饗海之味自助餐

The Place 3月起推出饕饗海之味主題自助餐， 提供逾百款環球冰鎮海鮮、惹味熱葷及精緻甜品，晚餐時段更供應由米芝蓮星級中菜明閣團隊主理的的招牌叉燒及片 皮鴨，其他精選推介則有新鮮生蠔、冰鎮龍蝦、鱈場蟹蟹腳、麵包蟹、威靈頓牛柳、燒羊架、西班牙海鮮飯、即製日式大阪燒、潮州蠔仔粥、滋補足料燉湯 等。

優惠︰

即日起至 日前於 4月6日前於 網上 預訂自助晚餐，可享85折快閃優惠。

地址︰旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話︰3552 3028

價錢（須另加一）︰午餐成人$368起、小童$2 68起；晚餐成人$758起、小童$498起

(8) 荃灣西如心酒店Cafe Circles︰繽紛復活節自助餐

Cafe Circles4月7日至10日期間會推出繽紛復活節自助餐，豐富菜式包括有的多款澳洲但馬和牛料理，以及造型精緻的復活節美食及甜品，如魔鬼蛋、檸香烤三文魚、彩虹林明頓及復活節甘筍蛋糕等。

4月7至4月9日亦特設復活節下午茶自助餐，有一系列復活節限定甜品、沙律及鹹點，包括充滿日式風情的現場即燒串燒站、肥牛涮涮鍋、鹹蛋黃炸雞等。

復活節期間，餐廳預備了多項活動及表演，如魔術、手部繪彩及扭氣球，一眾小朋友更可參加尋找復活蛋遊戲 ，透過酒店內的小白兔足印，尋找復活蛋的蹤影，贏取神秘禮品一份。

優惠︰

3月27日前經Nina Boutique預訂，可享7折早鳥優惠。

地址︰荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話︰2280 2868

價錢︰

午餐︰4月7日至9日成人$488、小童/長者$388；4月10日成人$458、小童/長者$368

下午茶︰4月7日至9日成人$298、小童/長者$238

晚餐︰4月7至10日成人$658、小童/長者$558

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記者︰黃依情