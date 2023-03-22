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【著數優惠】8大酒店餐廳自助餐優惠推介　香格里拉買2送1+富豪買2送2【內附連結】

休閒消費 13:43 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

多間酒店及餐廳推出全新主題自助餐，部份更有早鳥優惠。（酒店提供）

過往幾年歎自助餐也有所避忌，但最近疫情終於放緩，大家毋須再強制戴口罩，可能很free地行街食飯睇戲，當然要來個報復式放題大吃大喝。這次精選了多款近月新推出的自助餐，部分更有限時優惠，要把握機會擦返餐好！

(1) 港島香格里拉cafe TOO︰「港式．港食」自助餐

最近與多間本地知名食府合作，推出「港式．港食」自助餐盛宴，必嘗美食包括有米芝蓮一樂燒鵝的招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵，以及蛋撻、菠蘿包等多地道美食，並不定期更新，為食客送上驚喜。

優惠︰

  • 即日起至4月30日以優惠碼HKSLC0313訂座，即可享買二送一禮遇（不適用於4月7日至10日）；或由即日起至4月30日，以優惠碼CT2023MAR訂座，即可享低至8折優惠，設限額，訂滿即止。
  • 頭兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐，第三位或以上的同行小童可享半價。
  • 4至11歲小童可享原價5折優惠。

地址︰中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓
電話︰2820 8571
價錢（須另加一）︰
午餐：周一至周五$498/位、周六$558/位；
晚餐：周一至周四$768/位、周五至周日$798/位

(2) 九龍香格里拉Cafe Kool︰星期三環球焦點海鮮之夜

Cafe Kool每逢周三晚都會推出豐盛的海鮮之夜，廚師團隊會搜羅各地的優質食材，製作出多款鮮味十足的菜式，包括法式龍蝦湯、白酒煮青口、鮑魚魚肚羹等，色香味俱全。

其他日子主打的國際風味自助餐，當中的凍海鮮款式亦眾多，如有只限晚市供應的原隻龍蝦（每位一隻）及即開生蠔、正宗印度烤雞及薄餅等，最適合與摯親好友來聚餐。

優惠︰

  • 即日起至4月30日以優惠碼HKSLC0313訂座，即可享買二送一禮遇（不適用於4月7日至10日）；或由即日起至4月30日，以優惠碼ZZTH2303訂座，即可享低至8折優惠，設限額，訂滿即止。
  • 頭兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐，第三位或以上的同行小童可享半價。
  • 4至11歲小童可享原價5折優惠。

地址︰尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓
電話︰2733 8753
價錢（須另加一）︰
午餐：周一至周五$428/位、周六及公眾假期$528/位；
晚餐：周一至周四$728/位、周五至周日$758/位

(3) 香港嘉里酒店大灣咖啡廳︰自然天成自助餐

大灣咖啡廳大玩環保概念，推出「自然天成」可持續美食自助晚餐，打造出從農場到餐桌的綠色餐飲體驗，以慶祝4月的世界地球月。一系列特色菜式會以酒店自家菜園「里」所種植的有機香草及蔬菜及本地可持續食材入饌，推介包括黑松露燒雞、蜜汁叉燒、巴馬臣芝士輪即製凱撒沙律等，中西風味共冶一爐。

優惠︰

  • 即日起至4月30日以優惠碼HKSLC0313訂座，即可享買二送一禮遇（不適用於4月7日至10日）。
  • 頭兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐，第三位或以上的同行小童可享半價。
  • 4至11歲小童可享原價5折優惠。
  • 即日起至3月31日，於網上預訂平日自助晚餐即享低至6折優惠，設限額，訂滿即止。

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓
電話︰2252 5246
價錢（須另加一）︰
晚餐：周一至周四$708/位、周五至周日$808/位

(4) 帝京酒店花月庭︰新西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐

花月庭由4月1日起至6月30日，會推出全新的「新西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐」，會以生長於新西蘭與南極之間純淨天然水域約200至500 米深海的小龍蝦（Scampi）為主題。這款小龍蝦屬野生蝦，肉質嫩滑細緻並富彈性，鮮味甚至可媲美牡丹蝦等高級刺身，讓一眾海鮮控大擦海中珍寶。

餐廳每逢周五晚更特設即場黃鰭金槍魚席前解體表演，選用重約40公斤的原條直送黃鰭金槍魚，在食客面前即劏，製成最新鮮的吞拿魚刺身。其他日子亦會不定期供應即切魚生，包括池魚、鱆紅魚、三文魚等，讓大家品嘗多款不同肥美優質刺身。

優惠︰

  • 凡惠顧周一至周四全時段自助晚餐，每位客人可額外獲贈一份意式焗小龍蝦伴香草牛油薯蓉。

地址︰太子道西193帝京酒店2樓
電話︰2622 6154 
價錢︰
全時段︰周一至周四成人$718、小童$438；周五至日成人$798、小童$508
分段優惠（5:45pm-7:45pm/8pm-10pm）︰成人：$455起、小童：$290起

    點擊圖片放大
    +2

(5) 西九文化區ADD+︰周末自助晚餐

坐落西九文化區的嶄新全日餐飲概念餐廳ADD+，最近推出全新的周末自助晚餐，讓食客在西九藝術公園的廣闊景觀及迷人維港海景襯托下，品嘗多國美饌。

菜式有幾十款選擇，包括海鮮冷盤的龍蝦、長腳蟹腳及虎蝦等，並設有刺身及壽司站，提供直送的新鮮拖羅、牡丹蝦、帶子、油甘魚及和牛等。

其餘豐富菜式還有北京片皮鴨、香煎鵝肝、威靈頓牛柳等。期間大廚還會不定時用餐車奉上特色限定熱辣辣的美食，如滋補羊肚菌燉雞湯、芝士焗龍蝦、鮑汁扣四頭南非鮑魚伴鵝掌及火焰雪山。

優惠︰

  • 每4位同行客人，可報銷乘搭的士前往餐廳的費用，最多$100。
  • 兩小時免費泊車禮遇。

地址：九龍博物館道38號M+ B1層
電話︰2656 4108
供應時間︰周五及周六6:30pm-9:30pm
價錢：成人$588、小童$388（須另加一）

(6) 富豪酒店︰復活節自助餐

富豪酒店旗下5間酒店以「繽紛復活節」為主題，推出復活節自助午餐及自助晚餐，包括有富豪香港酒店的「雙龍盛宴．龍蝦龍躉海鮮薈自助晚餐」、富豪九龍酒店的「意．泰饕宴自助晚餐」、麗豪航天城酒店的「龍蝦．鵝肝海鮮自助晚餐」等。

優惠︰

  • 由即日起至3月31日，富豪網上商店推出買二送二快閃優惠，自助餐日期適用於4月1日至11日。

價錢（已加一）︰
各酒店午餐︰周一至周五成人$371.8起、小童$261.8起；周六、日及公眾假期成人$415.8、小童$305.8 
各酒店晚餐︰周一至周四成人$635.8起、小童$448.8起；周五至日、公眾假期及前夕$701.8起、小童$492.8起

(7) 香港康得思酒店 The Place︰饕饗海之味自助餐

The Place 3月起推出饕饗海之味主題自助餐，提供逾百款環球冰鎮海鮮、惹味熱葷及精緻甜品，晚餐時段更供應由米芝蓮星級中菜明閣團隊主理的的招牌叉燒及片皮鴨，其他精選推介則有新鮮生蠔、冰鎮龍蝦、鱈場蟹蟹腳、麵包蟹、威靈頓牛柳、燒羊架、西班牙海鮮飯、即製日式大阪燒、潮州蠔仔粥、滋補足料燉湯等。

優惠︰

  • 即日起至4月6日前於網上預訂自助晚餐，可享85折快閃優惠。

地址︰旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層
電話︰3552 3028
價錢（須另加一）︰午餐成人$368起、小童$268起；晚餐成人$758起、小童$498起

(8) 荃灣西如心酒店Cafe Circles︰繽紛復活節自助餐

Cafe Circles4月7日至10日期間會推出繽紛復活節自助餐，豐富菜式包括有的多款澳洲但馬和牛料理，以及造型精緻的復活節美食及甜品，如魔鬼蛋、檸香烤三文魚、彩虹林明頓及復活節甘筍蛋糕等。

4月7至4月9日亦特設復活節下午茶自助餐，有一系列復活節限定甜品、沙律及鹹點，包括充滿日式風情的現場即燒串燒站、肥牛涮涮鍋、鹹蛋黃炸雞等。

復活節期間，餐廳預備了多項活動及表演，如魔術、手部繪彩及扭氣球，一眾小朋友更可參加尋找復活蛋遊戲 ，透過酒店內的小白兔足印，尋找復活蛋的蹤影，贏取神秘禮品一份。

優惠︰

地址︰荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓
電話︰2280 2868
價錢︰
午餐︰4月7日至9日成人$488、小童/長者$388；4月10日成人$458、小童/長者$368
下午茶︰4月7日至9日成人$298、小童/長者$238
晚餐︰4月7至10日成人$658、小童/長者$558

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    +2

記者︰黃依情

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