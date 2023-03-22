【新手爸媽】生B前聘體貼菲傭陪度艱難孕期　港媽幸有好姐姐助湊女視如家人

▲ 有港媽生B前聘得體貼菲傭陪度艱難孕期。

幾年前，陳生陳太結婚後就有生BB的計劃，但由於陳生長時間都要外出工作，陳太又因懷孕行動不便，所以打算請女傭幫手料理家務。於是機緣巧合之下，經朋友推薦下認識了陽光女傭中心，最後亦成功配對到菲傭Leslie 。

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孕期不適全靠菲傭安慰

剛到埗時，Leslie向陳太解釋自己有照顧產婦及初生嬰兒的經驗，亦安慰陳太不用擔心家頭細務，專心養胎。由於是第一胎，除了荷爾蒙引致的情緒不穩及身體不適外，陳太非常擔心及焦慮自己會在懷孕過程中出現意外，經有初生嬰兒照顧經驗的Leslie安慰後變得更加放心，最終順利產下女兒。

陳太現時家中育有一女，而陳生長時間都要外出工作，家中外傭已經服務他們兩年有多，最近成功續約。陳太分享Leslie最令她窩心的事情，在她懷孕期間情緒容易波動，但Leslie會向她解釋這是正常現象，安慰她如心裡不舒服可以找她傾訴。她表示︰

剛剛懷孕時，經常都會作嘔作悶，胃口又差，全靠Leslie安慰︰「點都食幾啖啦mum，BB都要食。」，於是在她循循善誘下多辛苦都要堅持健康飲食。

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她多謝Leslie這幾年在他們家中盡心盡力，「我們亦會一直當她是家人相處下去。」

僱傭相處重溝通及同理心

陳太認為僱傭相處，溝通及同理心是重中之中。因為Leslie離鄉背井到香港工作不是一件容易的事情，她要不斷適應香港的文化及工作環境，以及這裡的生活節奏。與此同時，還要一邊安慰她不要太緊張和擔心，坦言「其實她自己都只是剛剛抵港的新鮮人而已」。

在她順利產下女兒後，Leslie和他們全家上上下下都相處得很好︰

我們一早已把她當作家人般看待，Leslie在這個環境下工作亦非常有效率。

文章獲「陽光女傭中心」授權轉載。

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責任編輯︰駱秀玲