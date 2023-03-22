【有筍工】ICAC請廉政主任高達$10萬月薪 大專生暑期實習逾$2萬津貼
社會 13:57 2023/03/22
廉政公署現正招募廉政主任及暑期實習生，為有志加入廉政事業的人提供機會。
社區關係處廉政主任（乙／丙）
- 月薪：50,745至104,765港元
- 工作範疇：構思及宣傳反貪信息、籌辦倡廉教育活動、主持誠信講座及接受市民貪污舉報等
- 申請截止日期：2023年3月31日
- 更多資訊：www.icac.org.hk/tc/job/vacancy/index.html
專上學生暑期實習
- 名額：7個
- 實習期：2023年6月至8月
- 津貼：每月10,500港元
- 部門：宣傳創作組、傳訊及傳媒事務組、管理及策略組或香港商業道德發展中心
- 截止申請日期：2023年4月14日
- 更多資訊：www.icac.org.hk/tc/job/crd-intern/index.html
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記者：馮芷婷