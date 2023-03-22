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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【有筍工】ICAC請廉政主任高達$10萬月薪　月底截止申請

社會 13:57 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

廉政公署現正招募廉政主任及暑期實習生。（資料圖片）

廉政公署現正招募廉政主任及暑期實習生，為有志加入廉政事業的人提供機會。

廉政主任

  • 月薪：50,745至104,765港元
  • 工作範疇：構思及宣傳反貪信息、籌辦倡廉教育活動、主持誠信講座及接受市民貪污舉報等
  • 申請截止日期：2023年3月31日
  • 更多資訊：www.icac.org.hk/tc/job/vacancy/index.html

專上學生暑期實習

  • 名額：7個
  • 實習期：2023年6月至8月
  • 津貼：每月10,500港元
  • 部門：宣傳創作組、傳訊及傳媒事務組、管理及策略組或香港商業道德發展中心
  • 截止申請日期：2023年4月14日
  • 更多資訊：www.icac.org.hk/tc/job/crd-intern/index.html

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記者：馮芷婷

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畢業 廉政公署 香港 實習

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