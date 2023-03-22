【請1日假去旅行】余思霆三點式大解放　回復單身與金剛「同病相憐」【多圖】

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》，本周播出的「台北篇」由余思霆及金剛擔任主持。

雖然《請1日假去旅行》拍攝行程只有三日兩夜時間，但余思霆及金剛是次行程相當豐富，先後到訪台北著名景點大稻埕、寧夏夜市、特色手信店雲集的永康街、北投溫泉勝地、特色地道小食店及CP值超高的火鍋店等。

【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手 結束3年情：留下美好回憶

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余思霆大騷本錢

另外，余思霆及金剛更抽時間歎Spa及玩滑水，當中有食店更連續5年獲米芝蓮指南必比登推薦，無論賣相及味道均令兩位主持嘖嘖稱奇，值得期待。

為迎接「下水禮」，思霆做足準備帶定兩套不同款式的泳衣展示美好身段，先是穿上白色三點式浸溫泉，之後再以黑色比堅尼top配運動短褲上陣玩滑水。

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令人驚艷的是，思霆的滑水英姿相當吸睛，擁有一雙修長美腿的她在滑水板上表現自信兼有型有款。

相反全程未出發先喊驚的金剛，即使坐在橡皮艇上還是瘋狂尖叫兼嚇至面容扭曲，與思霆相映成趣。

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「金剛話」再現

是次旅程亦演變成金剛的「自爆」之旅，除了自揭戀愛瘡疤，又大晒香港觀眾久違了的「金剛話」，先後將高科技、桃花、工廠、主角及雞子說成「膠」科技、「頭」花、工「腸」、主「腳」及「基子」，令思霆哭笑不得。

金剛的自爆戀愛之路由大稻埕的月老廟開始，事緣金剛先是戲弄思霆著其拜月老求姻緣，其間遭思霆反叫金剛祈求「挽回感情」，金剛聞言即說：「對我嚟講過去就過去，好似白紙一張咁架咋！」

金剛自認專一

之後，思霆品嚐精緻甜品期間被紫色的糕點吸引，金剛見狀即意有所指謂：「呢啲咪就係膚淺咯，成日睇靚好，你睇我瀨嘢幾多次，嗰啲好靚、好索呀咪瀨嘢咯，你好似都係喎！」語畢即指自己與思霆「同病相憐」，相當Juicy。

此外，金剛與思霆介紹特色歎啡店時，遭思霆突然發問：「你帶過幾多個女仔嚟呢度？」他聞言急忙辯稱：「兩個啫，我以前好專情嘅」，過了一會又急忙更正謂：「我依家都好專情！」。

與朱敏瀚和平分手

現年28歲余思霆在台灣出生，於13歲隨家人移民美國，2017年代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》奪冠，由此成為TVB合約藝員。

她曾與天堂鳥成員歐喬鋒交往，不過在2018年6月分手。之後她與朱敏瀚因合作劇集《好日子》日久生情，但情侶關係在2019年5月才被曝光，可是在2022年7月27日，二人在各自的個人IG戶宣布和平分手。

而一直以來，余思霆十分大方，不時在個人IG派福利，吸引不少宅男粉絲。

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