【生龍B】2024年生龍B幾時受孕最理想？　婦產科醫生分享3招提升中獎機率

▲ 婦產科醫生分享生龍B受孕最佳時機。

正所講「望子成龍」，龍年向來是生育高峰期，不少父母都想生返個龍B，希望為家族帶來興旺。不過，想成功「造人」一定要及早作準備，婦產科專科醫生李閏婷分享生龍B受孕時機及3個提升懷孕機率的方法。

根據政府統計署數字，上一個龍年（即2012）年的一般生育率是36.4，比起2011年升8.3%，亦較2013年的一般生育率高出12.3%。

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生龍B最好受孕時機

2024年2月10日是大年初一，但其實在2月4日立春就已經正式踏入龍年之始，在這天往後一年出世的嬰兒就是「龍B」。

想懷上「龍B」，首先要知道如何計算預產期。一個懷孕孕期大概為40周，月經規律的女士，在最後一次月經的第一天為始，往後推算兩周大約就是排卵期，即是最容易受孕的日子，而將這次月經的第一天「月份減3、日期加7」，便是預產期，當然預產期並不能精確預計分娩日子，多多少少會有誤差，所以若能在今年6月到明年4月受孕，嬰兒很大機會會在龍年出世。

龍年往往是生育高峰期，所以醫生會特別忙碌。李醫生憶述，在2012年農曆新年前，因為醫學原因替孕婦安排催生或剖腹產時，很多媽媽也想多等數天，讓孩子可以在龍年出生。

其中有一名媽媽在足月前已患上妊娠毒血症，再加上胎位不正，所以建議37周剖腹產，但媽媽卻想多等一個多星期，讓孩子成為『龍B』。

媽媽需要留院，以密切監察血壓和胎兒狀況，若出現嚴重併發症，便要及早安排緊急手術。幸好媽媽和胎兒情況保持穩定，可以在預定的日子剖腹產。

不過，很多時候，頑皮的嬰兒也會為父母帶來驚喜，提早出世，作為醫生也不能預計，所以無論是「龍B」或是「兔B」，也是上天賜予的禮物，最重要是母子平安。

3招提升懷孕機率

如果想在這段時間懷孕，夫婦便要勤力一點。卵子排出後會留在女士體內24小時，而精子則可存活3-5天， 每兩至三天行房一次可增加精子和卵子結合的機會，增加懷孕機率。

有些夫婦務求一擊即中，只在預計排卵當日行房，卻事與願違未能成孕，因為女性一個月只會排卵一次，很難精確預計，因此次數太疏容易錯失懷孕機會，而且太久沒行房，精子於男士體內久久未排出，質素便會下降，反而影響受孕機會。

女性月經週期中最易受孕的時間通常是排卵前五天直到排卵當天，在這段期間增加行房次數可增加受孕機會。要預計排卵，可有幾個方法：

以經期推算： 女性在下一次月經到來之前約14日就會排卵，留意自己3-6個月月經周期可觀察月經規律，從而推算排卵日子，但若月經不規則，排卵期就變得難以預測。

觀察身體變化： 有些女性在排卵前會有輕微腹痛、乳房脹痛，而陰道分泌物會變得像生雞蛋蛋白般透明而有黏性。

使用排卵紙：排卵試紙的原理是利用驗尿去量度女士體內的荷爾蒙黃體化激素（leuteinizing hormone, LH）的變化，來判斷是否進入排卵期。

而量度體溫變化以監測排卵並不準確，所以不建議使用。

文章內容獲「希愈醫療」及婦產科專科醫生李閏婷授權轉載。

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責任編輯：林愛娜