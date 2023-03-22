【47人初選案】區諾軒供稱有一派人不惜「攬炒」　用盡抗爭手段爭取破局

▲ 區諾軒。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（22日）踏入第29日審訊，何桂藍的代表大律師續盤問區諾軒。區曾於訪問中稱「35+」有一派人不惜「攬炒」，寧願北京做得最赤裸，令香港不再存有任何幻想。區庭上稱，那派人在表達一種絕望，由於經歷長時間仍無法實現他們理想中的香港，遂用盡抗爭手段爭取破局，有種置諸死地而後生的意思。

何桂藍的代表大律師Trevor Beel今續盤問控方證人區諾軒，就2020年4月一篇名為「民主派或五區齊初選定出線權 區諾軒：以「35+」否定中共極權路線」的專訪文章提問。盤問下，區同意參選人無討論過如何爭取五大訴求，亦無人討論取得立會過半後的部署。

區在訪問提及觀察到參選人對「35+」有兩種想像，一是爭取五大訴求，二是寧願北京做得最赤裸，令香港不再存有任何幻想，不惜「攬炒」。被問到「令香港不再存有任何幻想」的意思？區稱，有派人認為即使無辦法爭取所想、訴求無法實踐，「你（北京）都要用好核突嘅方法應對」。

法官追問，該派人是否認為中央沒有真誠看待「一國兩制」？區指他們沒有具體指涉政治制度，區理解他們在表達一種絕望，「佢哋覺得咁長嘅時間，都無辦法實現到佢哋心目中理想嘅香港，所以要用盡佢哋抗爭嘅手段，去爭取一個破局」，或許有「置諸死地而後生」的意思。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣