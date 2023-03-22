  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三隧收費】工會：新方案下小巴及非專營巴士使用紅隧費用升幅達4倍

社會 15:33 2023/03/22

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

香港運輸物流業工會聯會及香港倉庫運輸物流員工協會表示，贊同三隧分流基本原則，不過對於政府於新方案當中將商用車輛過海劃一收費 50元，變相將紅隧及東隧加價，未有顧及商用車輛的實際運作而深表遺憾。

兩個工會表示，客貨運商用車輛應客戶要求/服務合約、運輸時間、目的地而選擇使用那一條過海隧道。在新方案下使用紅隧，小巴、非專營巴士等商用車輛收費升幅為4倍，而5.5噸以下貨車收費升幅亦達2倍多，5.5至24噸貨車則有1.5倍的升幅，加幅驚人，勢必會增加客貨運行業每月開支成本。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

工會亦表示，隧道費轉介客戶亦會令其生存空間受到壓縮，尤其小巴、輕型貨車、貨運等行業存在不少微企、單頭車主/個體戶等從業員，加價將削弱這些微企、個體戶的競爭力，甚至有機會要硬食相關加幅，負擔百上加斤。

港運聯及倉運工會呼籲，強烈要求政府將客貨運商用車輛的三隧劃一新收費向紅隧現時收費看齊、同時推出誘因或措施吸引車主採取電子道路收費，並儘快研究興建第4條過海隧道。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

 

 

相關文章

【三隧收費】消息：行會通過三隧新收費　三隧晚間非繁忙時段私家車統一收20元
21:06 2023/03/21
【三隧收費】消息：行會通過三隧新收費　三隧晚間非繁忙時段私家車統一收20元
【三隧收費】8月首階段西隧收費減至60元紅隧東隧加至30元　料今年内按時段收費
今日 12:27
【三隧收費】8月首階段西隧收費減至60元紅隧東隧加至30元　料今年内按時段收費

你可能感興趣

【三隧收費】消息：行會通過三隧新收費　三隧晚間非繁忙時段私家車統一收20元
21:06 2023/03/21
【三隧收費】消息：行會通過三隧新收費　三隧晚間非繁忙時段私家車統一收20元
【三隧收費】8月首階段西隧收費減至60元紅隧東隧加至30元　料今年内按時段收費
今日 12:27
【三隧收費】8月首階段西隧收費減至60元紅隧東隧加至30元　料今年内按時段收費
香港 行業 服務 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
19:00 2023/03/21
【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
12:46 2023/03/21
【猝死危機】男子倒斃美食廣場　食客伴屍用餐懵然不知：以為他在休息
【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片
16:20 2023/03/21
【滅門慘案】人夫疑投資失利殺妻兒後輕生　一家五口陳屍住所遺「媽媽我愛妳」卡片