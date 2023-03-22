【三隧收費】工會：新方案下小巴及非專營巴士使用紅隧費用升幅達4倍

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香港運輸物流業工會聯會及香港倉庫運輸物流員工協會表示，贊同三隧分流基本原則，不過對於政府於新方案當中將商用車輛過海劃一收費 50元，變相將紅隧及東隧加價，未有顧及商用車輛的實際運作而深表遺憾。

兩個工會表示，客貨運商用車輛應客戶要求/服務合約、運輸時間、目的地而選擇使用那一條過海隧道。在新方案下使用紅隧，小巴、非專營巴士等商用車輛收費升幅為4倍，而5.5噸以下貨車收費升幅亦達2倍多，5.5至24噸貨車則有1.5倍的升幅，加幅驚人，勢必會增加客貨運行業每月開支成本。

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工會亦表示，隧道費轉介客戶亦會令其生存空間受到壓縮，尤其小巴、輕型貨車、貨運等行業存在不少微企、單頭車主/個體戶等從業員，加價將削弱這些微企、個體戶的競爭力，甚至有機會要硬食相關加幅，負擔百上加斤。

港運聯及倉運工會呼籲，強烈要求政府將客貨運商用車輛的三隧劃一新收費向紅隧現時收費看齊、同時推出誘因或措施吸引車主採取電子道路收費，並儘快研究興建第4條過海隧道。

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責任編輯：陳展棋