【超市大搜查】返工返學零食選擇　12款包裝蛋糕熱量大檢閲

▲ 12款包裝蛋糕熱量大檢閲。

包裝蛋糕是不少大人和小朋友都喜愛的零食，不過小小一件蛋糕，熱量也可以很高，攝取過量隨時超標。營養師Miss JC近日比較了12款常見包裝蛋糕的熱量，讓大家在選購時參考。

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Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC於Instagram分享，市面部分蛋糕的熱量並不低，假如一次進食數件，隨時已攝取接近一餐正餐的卡路里。

為此，她比較了市面12款包裝蛋糕的熱量，點擊下圖即睇：

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包裝蛋糕糖分比拼

包裝蛋糕其實含有不少糖分，TOPick曾檢視市面85款包裝蛋糕，發現96%都屬於「高糖」，最高糖的一款每100克更含42.2克糖，即約8.4粒方糖，只有3款屬於「非高糖」，但每100克蛋糕仍含11至13.5克糖。

TOPick整合了每100克含20克或以下糖分的蛋糕：

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責任編輯：沈佩珊