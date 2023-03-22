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【廉政公署】港大法律副教授涉詐騙房屋津貼　涉款72萬

社會 15:45 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

廉署今（22日）落案起訴一名港大副教授，指她涉嫌訛稱遵守自行租屋津貼申請的相關入住規則，詐騙港大津貼逾72萬。

被告李雪菁，54歲，港大法律學系副教授。她被控一項欺詐罪名。被告獲准保釋，周五（24日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院。

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被告於1992年8月加入港大法律學系，並於2005年10月首次就租用一個九龍區單位，申請自行租屋津貼。她其後每兩年重新提交一次申請。

被告涉嫌於2019年10月29日至2021年10月31日期間，向港大訛稱她居住於上述單位，意圖詐騙而誘使港大向她發還租金、差餉及管理費共逾72萬元。

廉署早前接獲投訴，展開調查。發現被告於案發期間，一直與父母居於新界區另一個物業。該段期間，被告一名友人獨居於上述單位。

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記者：李梓𨭎

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罪案 廉政公署 欺詐罪 房屋津貼 香港大學

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