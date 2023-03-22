【旅遊2023】澳門巴黎人限定花饌high tea   巨型鬱金香花海成打卡熱點

▲ 巴黎人法式餐廳以巴黎的春天為靈感，帶來春日周末下午茶，價格為澳門幣368元(兩位)。(圖片由酒店提供)

鬱金香盛放的季節如期而至，澳門巴黎人帶來巨型鬱金香藝術裝置，化身夢幻花園。賓客可藉此感受無盡春意，開啟一場夢幻的春日藝術之旅。由即日至5月31日，澳門金沙度假區旗下多間特色餐廳更推出一系列以花為主題的下午茶和特色佳餚，帶來視覺和味覺的雙重享受。



浪漫花海 打卡勝地

踏入澳門巴黎人大堂的圓形大廳的那一刻，宛如走進童話般的鬱金香花園。約五十朵高五米的巨型鬱金香矗立在海神噴泉周圍，由內地知名藝術家宣晴創作，每朵均為人手上色，以獨一無二的姿態綻放，配上法式建築的背景，正好成為打卡點。

巴黎人購物中心三樓則化身為奇幻花境，漂浮在空中的金色鬱金香花陣，貫穿20米的香榭麗舍大街，營造疑幻疑真的奇妙視覺效果。黃昏時分開始，斑斕的鬱金香影像將投射於購物中心的廊道上，置身其中，猶如步入花間幻境。此外，巴黎人購物中心三樓的凡登廣場的天幕亦會上演約一分鐘的花漾燈光秀動畫。天幕上，優雅的鬱金香緩緩幻變為金色，締造唯美柔情的景致。

▲ 澳門巴黎人大堂的圓形大廳，裝飾了約五十朵高五米的巨型鬱金香。(圖片由酒店提供)

花漾盛宴 寵愛味蕾

澳門巴黎人旗下特色餐廳以花為題，打造全新春日限定菜單，呈現一道道花饌及花系下午茶，由即日起至5月31日供應。

巴黎人法式餐廳︰春日周末下午茶

以巴黎的春天為靈感，打造一系列的精緻鹹點及甜點定格好春光。美味鹹點包括迷你法式火腿麵包伴牛油及酸青瓜、紅菜頭蘋果春卷伴大蝦等。甜點則有覆盆子慕絲伴紫羅蘭藍莓啫喱、香濃朱古力慕絲伴熱情果忌廉等，套餐包含咖啡或茶。於3月4日至5月28日期間逢周六﹑周日及公眾假期供應，價格為澳門幣368元，供兩位用。(預訂電話+853 8118 8822)

巴黎軒︰花漾盛宴

位於巴黎鐵塔六樓的高端粵菜餐廳巴黎軒，以春季時令食材入饌，推出一道道賞心悅目的花漾盛宴，包括鴛鴦淮山炒澳洲帶子、馬蘭頭香乾石榴球伴魚子醬、香椿芽煎琵琶豆腐等。價格由澳門幣188元起。(預訂電話+853 8118 8822)

▲ 巴黎人購物中心三樓則化身為奇幻花境，漂浮在空中的金色鬱金香花陣，貫穿20米的香榭麗舍大街。(圖片由酒店提供)

御蓮宮︰春季限定菜式

中菜食府御蓮宮以時令食材搭配獨特烹飪方式，帶來一系列春季限定菜式。包括桂花油爆加拿大龍蝦、洛神花士多啤梨鵝肝龍蝦凍、香煎春筍脆米玫瑰豬肋排、蝶豆花香蕉奶凍配金絲蝶豆花香芋卷等，價格由澳門幣78元起。(預訂電話+853 8118 8822)

記者︰劉妙賢